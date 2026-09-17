Ciencia y Tecnología

Space X Anuncia Nuevo Lanzamiento de Starship en Texas

De acuerdo con lo previsto, este vuelo será el primero en colocar al cohete Starship en órbita alrededor del planeta, a diferencia de las pruebas anteriores

Space X Anuncia Nuevo Lanzamiento de Starship en TexasSpace X Anuncia Nuevo Lanzamiento de Starship en Texas. Foto: Space X

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El Starship de SpaceX se prepara para su primer vuelo orbital desde Texas. Con 6 órbitas y un amerizaje en el Pacífico, este lanzamiento podría cambiar el futuro de los viajes espaciales.

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