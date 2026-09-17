Space X Anuncia Nuevo Lanzamiento de Starship en Texas

La empresa aeroespacial SpaceX anunció el próximo lanzamiento de prueba del vehículo Starship/Super Heavy desde sus instalaciones ubicadas en el sur de Texas.

A través de su página de internet, SpaceX informó que el lanzamiento se realizará el próximo martes 22 de septiembre y corresponderá a la prueba número 14 del vehículo.

La ventana de lanzamiento abrirá a las 7:15 de la mañana y tendrá una duración de 75 minutos.

De acuerdo con lo previsto, este vuelo será el primero en colocar al cohete Starship en órbita alrededor del planeta, a diferencia de las pruebas anteriores, que han seguido trayectorias suborbitales.

El objetivo es que Starship alcance una altitud aproximada de 275 kilómetros y complete seis órbitas durante un vuelo de casi 10 horas.

Como parte de la misión, está previsto un amerizaje en el océano Pacífico, al oeste de Chile, además del despliegue de satélites Starlink V3.

Por su parte, el propulsor Super Heavy será monitoreado durante el lanzamiento, ascenso, separación de etapas y encendido de retorno, con el objetivo de completar su trayectoria y amerizar en el Golfo de México.

El eventual alcance de la órbita marcaría una nueva etapa en el desarrollo de Starship, con miras a lograr una reutilización rápida y total del sistema.