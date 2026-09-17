Destituyen a 4 Agentes Ministeriales de Oaxaca Implicados en Fuga de 'El Fresa'

La Fiscalía de Oaxaca (FGEO) separó del cargo a cuatro de sus agentes ministeriales implicados en la liberación de un presunto criminal apodado "El Fresa", e inició las indagatorias para determinar las sanciones correspondientes.

En un comunicado, la FGEO precisó que los elementos pertenecían al Grupo de Operaciones Tácticas. Asimismo, se indicó que los ministeriales fueron interceptados por un grupo de personas para liberar al sujeto identificado con las iniciales AJEJ, quien había sido detenido.

Las pesquisas fueron iniciadas por el delito de evasión de preso por hechos ocurridos en San Bartolo Coyotepec. Al mismo tiempo, se desplegó un operativo para la recaptura del objetivo.

"Ante estos hechos, la Institución de Procuración de Justicia inició de manera simultánea los procesos sancionadores correspondientes a través de la Contraloría y la Visitaduría General, a fin de deslindar responsabilidades administrativas y operativas de los elementos de escolta", se informó la noche de este miércoles.

"Paralelamente, se abrió una carpeta de investigación por el delito de Evasión de Presos. Con base en el Artículo 153 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se advierte que a quien o quienes favorezcan la evasión de algún detenido, procesado o condenado, se les aplicará una pena de tres meses a siete años de prisión", añadió el boletín.

Por ahora, "El Fresa" es prófugo de la justicia. Se le busca mediante un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal, así como elementos de la Fuerzas Federales.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que no tolerará actos de omisión, negligencia o corrupción por parte de ningún servidor público y aplicará todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables.

No se informaron de inmediato las acusaciones contra "El Fresa", sin embargo, medios locales lo identifican como un exmando policial de San Antonio de la Cal, presuntamente vinculado con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

La ASAEO es una organización gremial y de comerciantes en Oaxaca que ha sido investigada debido a su presunta evolución hacia actividades delictivas. Autoridades estatales y federales atribuyen que integrantes de esa organización están ligados a delitos como extorsión, cobro de piso, despojo, narcomenudeo y homicidio doloso.

San Bartolo Coyotepec es conocida como la cuna del barro negro y está ubicada 15 km de Oaxaca capital.

ASJ