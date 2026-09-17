Seguridad

Destituyen a 4 Agentes Ministeriales de Oaxaca Implicados en Fuga de 'El Fresa'

Las pesquisas fueron iniciadas por el delito de evasión de preso por hechos ocurridos en San Bartolo Coyotepec

OaxacaNo se informó de inmediato las acusaciones contra "El Fresa". Foto: FGEO.

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