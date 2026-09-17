Internacional

Fundador de TikTok Se Convierte en el Hombre Más Rico de Asia

El patrimonio del empresario se multiplicó más de ocho veces desde principios de 2019, según datos de Bloomberg

TikTokEl hecho de que Zhang haya llegado a lo más alto de la lista es un buen ejemplo del 'boom' de la IA. Foto: Reuters.

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