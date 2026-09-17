Salud

Autoridades Vigilan a Más de 200 Personas por Ameba Comecerebros en Yucatán; Hay un Muerto

La primera víctima mortal, de 34 años, presentó deterioro neurológico y edema cerebral

La Secretaría de Salud mantiene en observación a personas que posiblemente estuvieron en riesgo de contactoFoto: Cuartoscuro
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