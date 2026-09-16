Ameba ‘Comecerebros’ Es Casi Mortal: Por Qué México Tiene Condiciones para su Desarrollo

La llamada “ameba comecerebros” volvió a generar preocupación en México tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 34 años en Yucatán, quien se infectó con Naegleria fowleri después de estar en contacto con un lago artificial de Mérida. El caso puso nuevamente la atención sobre esta infección poco frecuente y prácticamente letal para el portador.

Carlos era instructor de deportes acuáticos, falleció el 8 de septiembre después de permanecer hospitalizado con deterioro neurológico y edema cerebral. Lo que ha despertado cuestionamientos sobre si la “ameba comecerebros” tiene cura.

La respuesta simple es sí, pero la tasa de supervivencia es de entre el 5 y el 1%, según especialistas de la Universidad Estatal de Bowling Green, Ohio. Según la documentación, las infecciones que causa la ameba tienen una tasa de mortalidad de entre el 95 y 99%.

En 2022, otro estudio que incluyó casi una década de casos globales del contagio de Naegleria fowleri, seleccionando una muestra de 21 estudios de 461 extraídos, en donde se reflejó que el 72.7% de los casos fallecieron.

Con base en los hallazgos reportados por PubMed Central, del gobierno estadounidense, el inicio de los síntomas es inicio agudo de fiebre, dolor de cabeza y vómitos con síntomas meníngeos. Lo grave es que ellos comienzan a presentarse en los 14 días previos a la exposición a agua dulce.

La “ameba comecerebros” no necesita un ambiente extraordinario para existir: puede desarrollarse en agua dulce cálida y, en determinadas condiciones, encontrar un entorno favorable en lagos, ríos y aguas termales.

El gobierno de Estados Unidos advirtió que Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que prolifera en estos ambientes y que, aunque las infecciones cerebrales que provoca son muy raras, casi siempre resultan mortales.

En México, el riesgo ambiental adquiere especial relevancia por la existencia de regiones con altas temperaturas y numerosos cuerpos de agua dulce y zonas termales. Entre los sitios que reúnen algunas de las condiciones que favorecen a este microorganismo se encuentran los manantiales y balnearios de aguas termales, como los que existen en Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y otras entidades del centro del país.

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En Tecozautla, Hidalgo, por ejemplo, estudios realizados en aguas termales han identificado distintas especies de amebas de vida libre del género Naegleria, aunque esto no significa que esos sitios estén contaminados actualmente con Naegleria fowleri.

Los ríos y lagos de agua dulce también forman parte de los ambientes en los que puede encontrarse Naegleria fowleri, particularmente cuando el agua es cálida. Documentos sanitarios mexicanos advierten que el microorganismo puede estar presente en cuerpos de agua dulce templada, como lagos y ríos, además de aguas geotermales naturalmente calientes y piscinas con un tratamiento de cloro insuficiente.

Sin embargo, el caso más reciente registrado en el país permite hacer una precisión importante. En Yucatán, las autoridades confirmaron la presencia de Naegleria fowleri en el lago artificial de Mérida donde el paciente realizaba actividades acuáticas.

El gobierno estatal señaló que la ameba prolifera principalmente en agua dulce estancada y cálida, especialmente entre 35 y 46 ºC. También aclaró que los cuerpos de agua naturales con corriente y temperaturas de entre 24 y 26 ºC presentan condiciones menos favorables para su desarrollo.

Ante ello, la advertencia para México no significa que los ríos, lagos o aguas termales del país sean peligrosos, sino que las autoridades sanitarias deben mantener vigilancia sobre los cuerpos de agua cálida.

TLS