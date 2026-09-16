Salud

Ameba ‘Comecerebros’ Es Casi Mortal: Por Qué México Tiene Condiciones para su Desarrollo

Se trata de la especie Naegleria fowleri, que prolifera en cuerpos de agua dulce con temperaturas cálidas. Estudios reportan la alta letalidad de la infección

Imágenes de RM cerebral: las flechas indican áreas de mayor actividad de señal (derecha) en comparación con el control normal (izquierda).AP

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