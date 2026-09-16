Seguridad

Derriban Valla en Concierto de Gabito Ballesteros en Piedras Negras, Coahuila

Los asistentes derribaron la estructura metálica durante la presentación musical por los festejos patrios que se realizaban en la ciudad

Derriban Valla en Concierto de Gabito Ballesteros en Piedras Negras, CoahuilaEl cantante ofreció un concierto luego de la ceremonia del Grito de Independencia en Piedras Negras. Foto: Jacobo Rodríguez

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