Una parte de la valla metálica que controlaba el acceso al concierto de Gabito Ballesteros durante los festejos patrios en Piedras Negras fue derribada por un grupo de asistentes, lo que provocó una aglomeración en uno de los puntos de entrada al evento.

De acuerdo con testigos, el propio artista habría alentado a los asistentes a ingresar de manera irregular al señalar desde el escenario que él pagaría los daños ocasionados a la infraestructura.

Como consecuencia de la aglomeración, elementos de seguridad privada y de la Policía Municipal resultaron lesionados, luego de quedar atrapados bajo parte de la estructura y ser presionados por la multitud que intentaba ingresar al lugar.

Ante lo ocurrido, se implementaron acciones para controlar la concentración de personas y restablecer el acceso al evento, además de prevenir que se registraran más personas lesionadas.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el número de personas lesionadas ni el monto de los daños ocasionados a la infraestructura utilizada para controlar el acceso al concierto.