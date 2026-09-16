Seguridad

Mujer Muere Durante Riña en Reunión de Vehículos en Querétaro

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por los hechos registrados durante un evento en Santa Rosa Jáuregui

Fiesta Clandestina en La Versolilla Deja una Mujer MuertaFiesta Clandestina en La Versolilla Deja una Mujer Muerta. Foto: N+

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Servicios Periciales recabó indicios y se realizaron entrevistas para identificar a quienes participaron en la confrontación.

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