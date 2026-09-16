Mujer Muere Durante Riña en Reunión de Vehículos en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó que una mujer murió y otra persona resultó lesionada durante una riña registrada el 15 de septiembre en la comunidad de La Versolilla, en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que el hecho ocurrió durante una reunión relacionada con vehículos, la cual derivó primero en una discusión y posteriormente en una riña.

Personal de Servicios Periciales acudió al lugar para recabar indicios, mientras que agentes realizaron entrevistas para avanzar en la identificación de las personas que participaron en los hechos.

El fiscal señaló que, por el momento, no se proporcionará información sobre posibles responsables, debido a que las primeras horas son relevantes para el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con las diligencias para individualizar a los participantes. De manera oficial, se tiene registro de una mujer fallecida y una persona lesionada.