Seguridad

Asesinan a Sacerdote en Hidalgo: Fue Hallado con Signos de Violencia sobre una Carretera

El Obispado de Huejutla hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer el homicidio; "su vida fue arrebatada"

El párroco fue localizado sin vida en un tramo carretero de Huejutla, HidalgoFoto: Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Asesinan a Sacerdote en Huejutla, Hidalgo: ‘Su Vida Fue Arrebatada’, Dicen de Román de la Cruz Hernández