Asesinan a Sacerdote en Hidalgo: Fue Hallado con Signos de Violencia sobre una Carretera

La violencia contra sacerdotes en el país continúa. Esta vez, pobladores del municipio de Huejutla, Hidalgo, exigen justicia por el asesinato del sacerdote Román de la Cruz Hernández, el cual ocurrió mientras se desarrollaban los festejos de las fiestas patrias.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este 15 de septiembre, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por el hallazgo de un hombre con visibles lesiones en el cuerpo en un tramo carretero ubicado en los límites de los municipios de Tlanchinol y Lolotla.

Una vez que llegaron los elementos de seguridad, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. Tenía varios impactos de arma de fuego. Se acordonó parte de la carretera a Tolago-Tetlapaya con la finalidad de llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

La Procuraduría de Justicia de Hidalgo confirmó el hallazgo y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con la o las personas presuntamente responsables.

Momentos más tarde se informó que el hombre fue identificado como párroco de Santa Cruz en Huejutla, Hidalgo. Hasta el momento se desconoce si la víctima había denunciado amenazas en su contra.

Luego de darse a conocer el homicidio del sacerdote Román de la Cruz Hernández, la Diócesis de Huejutla indicó en un comunicado que no pueden especular sobre el crimen para permitir que las autoridades lleven a cabo la investigación. Asimismo, señaló que el país vive en una “situación alarmante de violencia”.

“Hacemos un llamado urgente a la autoridad competente para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y se llegue al esclarecimiento de este hecho acontecido en nuestra diócesis”, postuló en su texto.

En tanto, pidieron que se haga justicia para que “este suceso ni los demás crímenes que han lastimado nuestra nación queden impunes”.

La Arquidiócesis de Tulancingo también se pronunció al respecto y aseguró que la partida del sacerdote les duele profundamente, “especialmente cuando su vida, entregada al servicio de Dios y de su pueblo, es arrebatada de manera tan dolorosa”.

“Ante el dolor y la incertidumbre, como Iglesia no renunciamos a la esperanza ni a la verdad. Elevamos nuestra oración para que las autoridades puedan esclarecer plenamente los hechos y para que la justicia siga su curso”, puntualizó.

En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el homicidio.

EPP