Seguridad

Difunden Ficha de 'El Trompas', Presunto Feminicida de la Estudiante Española, Claudia Tacoronte

Se trata de Francisco Javier “N", quien cuenta con antecedentes penales

El Trompas, feminicida de ClaudiaFiscalía de Morelos

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