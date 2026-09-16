Difunden Ficha de 'El Trompas', Presunto Feminicida de la Estudiante Española, Claudia Tacoronte

La Fiscalía de Morelos informó que identificó al presunto asesino de la joven española Claudia Tacoronte Aguilera. Detalló que se trata de Francisco Javier “N", alias “El Trompas”, quien cuenta con antecedentes penales.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar detalló que fue identificado y existe ya una orden de aprehensión en contra del presunto feminicida de la estudiante extranjera que cursaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El hombre, que cuenta con antecedentes penales, es buscado en Morelos y otras zonas del país. La Fiscalía especializada en Feminicidios del estado recabó en el lugar de los hechos varias cámaras de videovigilancia, lo que ayudó a dar con su identidad.

"Obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios, obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino; esta persona responde al nombre de Francisco Javier "N", y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia".

El funcionario explicó que cámaras y videos han servido también como indicios importantes y reconoció los aportes de ciudadanos.

"La ciudadanía ha aportado información, esto es relevante decirlo; la búsqueda se hace en todos los estados. Nosotros, obviamente, si tenemos información decirlo que podría estar en otro estado, se pide colaboración de esa entidad, pero bueno, particularmente en Morelos se encuentra la búsqueda en estos momentos y también se ha extendido a otras parte de la República".

Blumenkron Escobar señaló que el cuerpo de la estudiante continúa en el SEMEFO, en espera de que sus familiares lleguen a México para repatriarlo.

"El Consulado nos informó que ya los familiares van a venir en los próximos días; el cuerpo de Claudia se encuentra en el SEMEFO de Temixco, ahí va a ser reconocido, se va a entregar y, seguramente, va a ser repatriado a su lugar de origen".

En tanto, la gobernadora de Morelos se dirigió en un video a la familia de Claudia Tacoronte y a los jóvenes que se han manifestado, en el cual expresó su solidaridad. "Como gobernadora, estoy dando seguimiento personal al caso y coordinando todas las capacidades del Gobierno del Estado para que el probable responsable rinda cuentas ante la ley. No daremos ni un paso atrás frente a la impunidad", dijo.

El rostro del hombre fue difundido en una ficha de búsqueda emitida por Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, donde es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio".

Las autoridades solicitaron así el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Francisco Javier, quien aparece en la fotografía con cabello corto y oscuro, tez morena, barba y bigote recortados.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostuvo que su Gobierno "no descansará" hasta localizar al responsable del crimen y hacer justicia.

"Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía", exhortó la gobernadora.

El hombre cuenta además con una orden de detención, según confirmó el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien informó que las autoridades ya realizaron búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo.

En Cuernavaca, capital de Morelos y ubicada a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, el desfile fue interrumpido por un grupo de estudiantes y activistas que realizaron un acto de protesta frente al Palacio de Gobierno.

Tacoronte, de 21 años, es la cuarta alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado.

La joven española había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio entre la UAEM y la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil.

Tacoronte residía en Cuernavaca y se había desplazado a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en la Casa de Cultura de Cuautla, donde buscó ayuda luego de haber sido atacada con un arma blanca.

Además, testigos denunciaron en el video un presunto retraso en la llegada de los servicios de emergencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades tras la agresión.

HVI