Accidentes

Incendio en Vivienda de Tuxpan, Veracruz, Moviliza a Cuerpos de Emergencias

En la zona norte de la entidad veracruzana se registró un siniestro en una casa abandonada. Presuntamente el fuego fue provocado

Incendio en Vivienda de Tuxpan, Veracruz, Moviliza a Cuerpos de EmergenciasAutoridades indican que el fuego presuntamente fue provocado. Foto: N+

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Incendio en Tuxpan moviliza a bomberos. Casa abandonada usada por jóvenes para presuntamente consumir sustancias fue el epicentro. Vecinos piden más vigilancia para evitar futuros incidentes.

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