Incendio en Vivienda de Tuxpan, Veracruz, Moviliza a Cuerpos de Emergencias

El incendio de una casa abandonada en el Infonavit Tenechado, del municipio de Tuxpan, provocó la movilización de bomberos y de personal de Protección Civil. Presuntamente, el fuego habría sido provocado por sujetos que ocupan el inmueble para consumir sustancias ilícitas.

La casa se encuentra ubicada en el andador Unidad Sindical de dicho Infonavit y, según testimonios de vecinos, señalan que desde hace años el inmueble se encuentra abandonado; sin embargo, algunos jóvenes la ocupan para presuntamente drogarse y hacer desmanes.

Los bomberos dieron a conocer que al interior de la casa siniestrada fue quemado un colchón, así como ropa que se encontraba en el piso y basura. A pesar de la intensidad de las llamas, no hubo reporte de afectaciones a otros inmuebles cercanos al lugar de los hechos.

Los vecinos de la zona hacen un llamado a las corporaciones de seguridad para que se incrementen los recorridos de seguridad y vigilancia en los alrededores para evitar que este tipo de casos sigan sucediendo.