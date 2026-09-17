La muerte de ‘Roky’, un perro que presuntamente fue quemado vivo, es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras los hechos registrados en la calle Fernando Católico, en la colonia Villas del Real 4, en Ensenada, Baja California.

De acuerdo con el reporte policial, el caso ocurrió alrededor de las 9:00 horas del lunes 14 de septiembre, en las inmediaciones del Arroyo El Gallo. La persona que reportó los hechos señaló a quienes presuntamente pudieron haber participado en el maltrato, pero ya no se encontraban en el sitio cuando arribaron elementos de la Policía Municipal.

Juan Carlos Salas, presidente del Consejo Ciudadano para la Protección y Trato Digno a los Animales (CCPTDAME), reprobó lo ocurrido y solicitó a las autoridades dar seguimiento al caso.

‘Hay un reglamento municipal, pero también hay leyes estatales y federales que protegen a estos animales. Me da mucha pena escuchar de este caso, pero así como este tenemos muchos en la ciudad los cuales muchos de ellos han pasado inadvertidos’, señaló.

El representante ciudadano también pidió a la Fiscalía General del Estado atender la investigación y destacó la importancia de que este tipo de hechos sean denunciados para que puedan ser atendidos por las autoridades correspondientes.

‘Como ciudadanos el exhorto, el hecho de denunciar, la denuncia es muy importante’, expresó Salas, quien recordó que los reportes pueden realizarse mediante el número de emergencias 911 o directamente ante la Fiscalía.

La FGE abrió una carpeta de investigación por los hechos, sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas en relación con la muerte del animal.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que murió ‘Roky’ y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Información Diego Robles

APG