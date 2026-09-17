Seguridad

Investigan Presunto Caso de Maltrato Animal Tras Muerte de ‘Roky’ en Ensenada

El perro fue localizado sin vida en las inmediaciones del Arroyo El Gallo, la Fiscalía estatal abrió una investigación

Investigan Presunto Caso de Maltrato Animal Tras Muerte de ‘Roky’ en EnsenadaInvestigan Presunto Caso de Maltrato Animal Tras Muerte de ‘Roky’ en Ensenada | Foto: N+

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