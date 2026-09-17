Alertan en Chihuahua por Fraudes A Través de Redes Sociales

La Fiscalía General de la Zona Centro alertó a la ciudadanía sobre estafas que se realizan a través de redes sociales, principalmente en grupos de compra y venta, donde delincuentes se hacen pasar por vendedores o compradores para engañar a sus víctimas.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, estos estafadores solicitan un adelanto económico para entregar el artículo, asegurando que alguien más podría quedarse con él si no se realiza el pago de inmediato. Una vez que reciben el dinero, bloquean a la víctima y desaparecen.

Pero también existe el fraude contra quienes venden sus pertenencias. En estos casos, el supuesto comprador asegura que no puede acudir personalmente y que enviará un vehículo de plataforma para recoger el artículo.

Mientras el conductor espera, el defraudador asegura que ya realizó la transferencia y que esta tardará hasta 30 minutos en reflejarse. Sin embargo, el depósito nunca se realiza y el vendedor termina entregando su artículo sin haber recibido el dinero.

Por ello, las autoridades recomiendan no dejarse presionar y verificar que el dinero esté efectivamente en su cuenta bancaria antes de entregar cualquier artículo.

Si usted fue víctima de este tipo de fraude, puede acudir a denunciar a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ubicadas en el cruce de las calles 25 y Teófilo Borunda, a cualquier hora y día.