Seguridad

Alertan en Chihuahua por Fraudes A Través de Redes Sociales

La Fiscalía Zona Centro advierte que los delincuentes se hacen pasar por vendedores o compradores para presionar a sus víctimas

Fiscalía de Chihuahua alerta por fraudes en redes socialesFiscalía alerta por fraudes en redes sociales. Foto: N+

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Estafadores en redes sociales se hacen pasar por compradores o vendedores para engañarte. La Fiscalía de Chihuahua alerta: verifica el dinero en tu cuenta antes de entregar productos.

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