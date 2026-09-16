Modifican Recorrido Para el Desfile de Independencia en Ciudad Juárez

Todo está listo en Ciudad Juárez para el desfile del 16 de septiembre, que se realizará este miércoles como parte de las actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde temprana hora, autoridades de las distintas corporaciones iniciaron los operativos para asegurar la zona por donde transitará el desfile, que está programado para comenzar en punto de las 10 de la mañana sobre la calle Panamá.

Debido a los encharcamientos registrados por las lluvias en la calle República de Cuba, donde originalmente iniciaría el desfile, las autoridades modificaron el recorrido, que ahora continuará por la Av. Insurgentes y concluirá en la calle Constitución.

De acuerdo con la Coordinación de Seguridad Vial, el cierre de la Av. Insurgentes se realizará desde la Av. Adolfo López Mateos hasta la calle Constitución, por lo que se exhortó a los conductores a tomar precauciones y utilizar vías alternas, como la calle 2 de Abril o la avenida Vicente Guerrero.

El director de Educación Municipal señaló que el desfile tendrá una duración aproximada de una hora y contará con la participación de elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Protección Civil, agrupaciones de caballería y charrería, instituciones educativas y bandas de guerra, además de 28 contingentes.

Finalmente, se informó que se implementará un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes, con 83 elementos de Seguridad Vial y seis unidades que estarán desplegadas a lo largo del recorrido.