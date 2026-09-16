Sociedad

Modifican Recorrido Para el Desfile de Independencia en Ciudad Juárez

El desfile tendrá una duración aproximada de una hora por lo que algunas vialidades permanecerán cerradas durante el recorrido

Modifican Recorrido Para el DesfileModifican Recorrido Para el Desfile. Foto: N+

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Desfile del 16 de septiembre en Ciudad Juárez: nueva ruta por Av. Insurgentes. Participan Defensa Nacional y Guardia Nacional

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