Homicidios

Matan a Hombre de un Machetazo en la Cabeza en San Felipe; Familiares Exigen Justicia

La víctima de quien no se dio a conocer su identidad, tenía 39 años de edad, muriendo en un hospital

Matan a Hombre de un Machetazo en la Cabeza en San Felipe; Familiares Exigen Justicia.Matan a Hombre de un Machetazo en la Cabeza en San Felipe; Familiares Exigen Justicia. Foto: N+

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Autoridades de San Felipe señalaron que no tienen conocimiento sobre los hechos por lo que se investigarán.

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