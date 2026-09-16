Matan a Hombre de un Machetazo en la Cabeza en San Felipe; Familiares Exigen Justicia

En calles de la comunidad de Laguna de Guadalupe se registró una pelea entre dos hombres y cada uno con un machete.

Uno de los involucrados estaba montado sobre un caballo y otro a pie quienes comenzaron discutiendo.

Después pasaron a las agresiones, el jinete le lanzó un machetazo pero falló, aunque en un segundo intento le pegó en la cabeza.

Causando que se cayera su contrincante quien quedó herido y en el suele, por lo que se levanta pero sin fuerzas.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento de la pelea, aunque no se conoce si se reportaron los hechos al 911.

Más tarde se informó que esto ocurrió en la comunidad de Laguna de Guadalupe en San Felipe.

El hombre que recibió el machetazo tenía 39 años, mismo que fue trasladado a recibir atención médica al hospital comunitario.

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Murió derivado de la herida penetrante en el cráneo de aproximadamente 17 centímetros que recibió.

Familiares de la víctima exigen que se detenga a la persona responsable de este ataque, por su parte, autoridades de San Felipe mencionan que no tienen conocimiento del tema, pero que se iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.