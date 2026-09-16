Seguridad

Caso Daniel Maximiliano: Detienen a Tres por la Desaparición y Homicidio del Menor en Veracruz

El operativo permitió ubicar indicios durante intervenciones autorizadas judicialmente en distintos puntos de la capital veracruzana

Tres detenidos en Xalapa por el caso del menor Daniel Maximiliano. La FGE avanza en las investigacionesTres detenidos en Xalapa por el caso del menor Daniel Maximiliano. La FGE avanza en las investigaciones. Foto: FGE

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Tres detenidos en Xalapa por el caso de Daniel Maximiliano. La Fiscalía de Veracruz avanza en la investigación.

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