Caso Daniel Maximiliano: Detienen a Tres por la Desaparición y Homicidio del Menor en Veracruz

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer la detención de tres personas que responden a los nombres de: Gilberto ’N’, Susana ’N’ y Fernanda ’N’ vinculados a la presunta participación en la desaparición y homicidio del pequeño identificado como Daniel Maximiliano.

La desaparición del menor activó los protocolos correspondientes y diversos actos de investigación entre ellos labores de búsqueda y vigilancia, análisis de grabaciones obtención de datos relacionados con líneas telefónicas y otras diligencias ministeriales.

Tras la autorización judicial correspondiente fueron realizados cateos en tres inmuebles ubicados en la ciudad capital, en donde se reporto la localización de indicios los cuales se incorporaron a la carpeta de investigación.

Con la continuidad de las investigaciones fue localizada la víctima sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Xalapa, punto en donde se detuvo en flagrancia a Ana Susana ’N’, Fernanda ’N’ y Gilberto ’N’.

La Fiscal General de Veracruz Lisbeth Aurelia Jiménez informó que los detenidos son el padrastro del menor, la mamá del padrastro y la hermana del padrastro, quienes probablemente incurrieron, pues, en hechos delictivos como, este, pues, la privación de la vida del menor, por supuesto, este, pues, inicialmente, su desaparición

Los detenidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, quien definirá su situación jurídica en la próxima audiencia inicial.