Encuentran a Hombre Sin Vida en el Monumento a Benito Juárez

La mañana de este miércoles se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida en el Monumento a Benito Juárez, ubicado sobre la avenida Vicente Guerrero, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo informado en el lugar, la víctima podría tratarse de una persona en condición de calle, debido a la forma en que fue encontrada; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo y, junto con personal de la Defensa y la Guardia Nacional, procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación. Asimismo, acudió una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Se espera que, una vez concluidas las pruebas correspondientes, se pueda determinar si se trató de un hecho violento o de una situación ocasionada por alguna causa natural. Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar.