Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida en el Monumento a Benito Juárez

Autoridades acudieron al lugar tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911

Encuentran a Hombre Sin VidaEncuentran a Hombre Sin Vida. Foto: N+

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Un hombre fue encontrado muerto en el Monumento a Benito Juárez. La policía y la Fiscalía ya investigan

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