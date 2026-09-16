Cancelan por Lluvias Desfile del 16 de Septiembre en Municipios de Sonora

El desfile conmemorativo por el 216 aniversario de la Independencia de México fue cancelado este miércoles 16 de septiembre en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme debido a las condiciones climatológicas y la intensa lluvia que se registra en la capital de Sonora.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre la suspensión del desfile militar que estaba programado para realizarse esta mañana en Hermosillo, como parte de las actividades conmemorativas por las Fiestas Patrias.

El desfile militar que recorrería las calles de Hermosillo contemplaba la participación de mil 490 personas, entre elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y estudiantes de distintos planteles educativos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el contingente estaría integrado por 335 militares del Ejército Mexicano, 248 integrantes de la Guardia Nacional, 44 militares de la Fuerza Aérea y 161 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.

Cancelan por Lluvias Desfile del 16 de Septiembre en Entidades de Sonora. Foto: N+

También participarían 55 integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, 76 soldados del Servicio Militar Nacional, 60 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y 58 integrantes de la Policía y Tránsito Municipal de Hermosillo.

El contingente incluiría además a 378 alumnos de planteles educativos, 30 integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Hermosillo y 20 elementos de la Cruz Roja Mexicana.

Para el recorrido se contemplaba la participación de una bandera monumental, cinco banderas de guerra, 17 banderas nacionales, seis bandas de guerra, 12 guiones y cuatro banderines.

Además, se habían preparado 64 vehículos de diferentes corporaciones, siete motocicletas, 10 binomios canófilos, 25 jinetes con 25 caballos y seis drones.

En Guaymas, el Gobierno Municipal confirmó la suspensión del desfile programado para las 9:00 horas, con salida desde el presidium ubicado a un costado del Palacio Municipal.

La decisión fue tomada debido a las lluvias que se presentan en la región y con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas que participarían en la celebración.

En Empalme, Protección Civil informó la cancelación del desfile ante el pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento.

La medida busca priorizar la integridad de estudiantes, participantes y ciudadanía que acudiría a las actividades conmemorativas del 16 de septiembre.

En Cajeme también fue suspendido el desfile, sin embargo, el protocolo de honores a la bandera se llevó a cabo en la primera planta de Palacio Municipal.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar arroyos y calles inundadas y mantenerse alejada de cables y postes.