Sociedad

Cancelan por Lluvias Desfile del 16 de Septiembre en Municipios de Sonora

El agua obligó a cancelar los desfiles del 16 de septiembre en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme; autoridades priorizan la seguridad

Las lluvias registradas en Sonora provocaron la cancelación de los desfiles del 16 de septiembre en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme.Las lluvias registradas en Sonora provocaron la cancelación de los desfiles del 16 de septiembre en Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Desfile del 16 de septiembre en Sonora suspendido por lluvias. Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme priorizan la seguridad ante el clima.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+