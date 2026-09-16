Política

'México Nunca se Vende': Sheinbaum por el 216 Aniversario de la Independencia

La mandataria ligó el mensaje a la gesta de Hidalgo y Morelos, antes de arrancar el desfile militar

'México Nunca se Vende': Sheinbaum por el 216 Aniversario de la IndependenciaFoto: Cuartoscuro

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