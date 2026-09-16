'México Nunca se Vende': Sheinbaum por el 216 Aniversario de la Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, durante su mensaje por el 216 aniversario de la Independencia de México en el Zócalo capitalino, que el país "no se doblega, no se arrodilla" y "nunca se vende".

Sheinbaum sostuvo que la independencia de México fue, a diferencia del resto de los movimientos independentistas de América Latina —encabezados por militares criollos—, una causa popular encabezada por un cura de pueblo: Miguel Hidalgo y Costilla, formado en la Real y Pontificia Universidad de México y rector del Colegio de San Nicolás, donde tuvo como alumno a José María Morelos.

La presidenta citó el testimonio de Pedro García, testigo de la madrugada del 16 de septiembre de 1810, sobre las palabras de Hidalgo: "Compatriotas, no existe ya para nosotros, ni el rey ni los tributos, esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos. Ha sonado la hora de nuestra libertad". Destacó también que Hidalgo abolió la esclavitud durante su gobierno insurgente en Guadalajara, la primera abolición registrada en el continente americano.

Hidalgo fue detenido el 21 de marzo de 1811 y fusilado el 30 de julio de ese año. Su cabeza, junto con las de Allende, Aldama y Jiménez, permaneció exhibida durante 11 años en la Alhóndiga de Granaditas.

Sheinbaum ubicó a José María Morelos y Pavón como continuador de la lucha: convocó el Congreso de Anáhuac en 1813, se autonombró "Siervo de la Nación" y de ese congreso surgió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que abolió la esclavitud y las castas y estableció que "la soberanía dimana del pueblo". Morelos fue capturado en Ecatepec y fusilado.

La consumación llegó con el Plan de Iguala, el pacto entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, y la entrada del Ejército Trigarante a la capital el 27 de septiembre de 1821. España no reconoció la independencia de México sino hasta 1836. El país enfrentó después la Guerra de los Pasteles contra Francia (1838-1839), la invasión estadounidense de 1846 a 1848 —que le costó más de la mitad de su territorio— y la segunda intervención francesa.

El mensaje presidencial se dio antes de iniciar el desfile cívico-militar en la Plaza de la Constitución, en el que participaron cerca de 16,000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, más de 500 vehículos y 99 aeronaves, según cifras presentadas por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. Antes de Sheinbaum tomaron la palabra el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el propio Trevilla Trejo. Al acto asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, integrantes del gabinete federal y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

CT