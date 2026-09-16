Así Fue el Desfile Militar del 16 de Septiembre de 2026 en CDMX

El Desfile Cívico Militar con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Contó con la participación de casi 16,000 elementos de las Fuerzas Armadas.

La mandataria salió de Palacio Nacional, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, para izar la Bandera de México y posteriormente, pasó revista a las tropas, desplegadas a lo largo y ancho de la plancha del Zócalo.

Al Desfile Cívico Militar asistieron, entre otros, Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, director de la Mesa Directiva del Senado de la República; Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA); Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) y Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como los integrantes del Gabinete legal y ampliado.

En su discurso, la presidenta Sheinbaum afirmó que "el 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México” y “significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

La mandataria dijo que es “responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida”.

“México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la Independencia, porque en aquella madrugada, del 16 de septiembre de 1810, nació algo que ha acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos: la convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

“Que viva la Independencia. Que viva la soberanía. Que por siempre viva México”, aseveró al finalizar su mensaje.

En tanto, el titular de la Secretaría de Marina dijo que así como los insurgentes que hicieron Independencia con sus heroicas acciones, “quienes integramos esta noble institución queremos continuar transformándonos en favor de México. Solo así continuaremos contribuyendo a fortalecer la soberanía nacional desde nuestros mares”.

“Una Marina con visión contribuye al futuro de México. La Marina del futuro se construye todos los días, porque defender nuestros mares es defender a México”, afirmó.

En su turno, el general Trevilla Trejo detalló que, de forma inédita, "surcarán los cielos nacionales 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional”.

“Durante la tradicional parada militar, como todos los años, apreciaremos las fortalezas de nuestras instituciones armadas y su permanente unión con la sociedad mexicana”, señaló el secretario de la Defensa Nacional.

En el Desfile participaron más de 500 vehículos y casi 16,000 efectivos entre generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería.

Luego de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Desfile Militar inició con la participación de los fusileros paracaidistas del grupo de salto libre Guerreros Águila, quienes aterrizaron en la plancha del Zócalo. En seguida, por primera vez en la historia, 99 aeronaves realizaron un espectáculo aéreo.

Miles de personas, entre turistas nacionales y extranjeros, comenzaron a disfrutar el paso de las tropas durante los 10 kilómetros de recorrido, entre la emoción, gritos y aplausos.

El espectáculo de drones también fue una de las novedades durante el Desfile Militar, una atracción que atrapó la atención del público en general. Los niños fueron los más emocionados al ver el evento de cerca.

N+ realizó el recorrido a bordo de algunos de los vehículos del Ejército mexicano, entre ellos, uno del Agrupamiento Holkan de Infantería, un Ocelot blindado ligero de Operaciones Urbanas, un vehículo blindado de combate y reconocimiento VCR/PC del contingente Centinela y una plataforma alusiva a los 100 años de la aviación naval con un hidroavión a escala.

Alrededor de las 13:30 horas, el Desfile Militar terminó en el Zócalo de la Ciudad de México con la entonación del Himno Nacional mexicano.

Para el gran cierre, seis aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron la maniobra conocida como Flor de Liz, adornando el cielo de la Ciudad de México con los colores de la Bandera. Además, tres helicópteros Black Hawk desplegaron los escudos de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Guardia Nacional.

Desde la madrugada, las tropas se alistaron para llegar a la zona del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), lugar donde inició el recorrido. El Desfile Militar siguió la siguiente ruta: Zócalo, 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta el Campo Marte.

En el Centro Histórico de la Ciudad de México y a lo largo de la ruta del Desfile hubo cierres viales. Para evitar las zonas con bloqueos, los automovilistas pudieron circular por alternativas viales como Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Chapultepec.