Sociedad

Así Fue el Desfile Militar del 16 de Septiembre de 2026 en CDMX

Aquí puedes ver las mejores fotos y videos del acto conmemorativo en el marco del aniversario del inicio de la Independencia de México

Fusileros paracaidistas aterrizan en el Zócalo CDMX

Fusileros paracaidistas aterrizan en el Zócalo CDMX. Foto: Reuters

Aviones del Ejército realizan la maniobra Flor de Liz

Aviones de la Fuerza Aérea cierran el Desfile militar con la maniobra Flor de Liz. Foto: Reuters

Un águila también forma parte del Desfile Militar

Cadete desfila con un águila. Foto: Reuters

Desfile avanza por Reforma a la altura de la Puerta de los Leones de Chapultepec

Desfile avanza por Reforma a la altura de la Puerta de los Leones de Chapultepec. Foto: N+

Desfile Militar avanza por Insurgentes y Reforma

Desfile Militar avanza por Insurgentes y Reforma. Foto: N+

Desfile Aéreo sobrevuela la Torre Latinoamericana

Desfile Aéreo sobrevuela la Torre Latinoamericana. Foto: EFE

Drones en el Desfile Militar

Drones del Ejército también formaron parte del Desfile Militar. Foto: Reuters

Vista desde vehículo blindado Ocelot de Operaciones Urbanas

Vista desde vehículo blindado Ocelot de Operaciones Urbanas. Foto: N+

Desfile avanza por Bellas Artes

Desfile avanza por Bellas Artes. Foto: Cuartoscuro

Contingente ecuestre en el Desfile Militar

Contingente ecuestre en el Desfile Militar. Foto: Reuters

Tropas del Ejército avanzan en el Desfile Militar

Tropas del Ejército avanzan en el Zócalo CDMX. Foto: Reuters

Espectáculo aéreo por el Desfile Militar

Espectáculo aéreo de las Fuerzas Armadas en el Desfile Militar. Foto: Reuters

Inédito Desfile Aéreo en CDMX

Inédito Desfile Aéreo de las Fuerzas Armadas. Foto: Reuters

Humo tricolor forma la Badera de México

Humo tricolor forma la Badera de México. Foto. Reuters

Izamiento de la Bandera de México en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026

Izamiento de la Bandera de México en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

Izamiento de la Bandera de México en el Zócalo CDMX

Izamiento de la Bandera de México en el Zócalo CDMX. Foto. presidencia

La presidenta Sheinbaum Pardo encabeza la ceremonia por el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026

La presidenta Sheinbaum Pardo encabeza la ceremonia por el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

La presidenta Sheinbaum en el pase de lista de las tropas en el Desfile Militar

La presidenta Sheinbaum en el pase de lista de las tropas en el Desfile Militar. Foto: Reuters

Claudia Sheinbaum en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

Estudiantes de secundaria disfrutan del Desfile Militar

Estudiantes de secundaria disfrutan del Desfile Militar. Foto: Presidencia de México

Centro (Área 5), Cuauhtémoc | Samuel Luna Ruiz

Foto: N+

Así luce el Zócalo CDMX previo al Desfile del 16 de septiembre

Así luce el Zócalo CDMX previo al Desfile del 16 de septiembre. Foto: N+

Tropas viajan en el Metro CDMX para el Desfile Militar

Tropas en el Metro CDMX para el Desfile Militar. Foto: Cuartoscuro

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Revive el Desfile Militar del 16 de Septiembre en CDMX: Casi 100 aeronaves surcaron el cielo y un espectáculo de drones cautivó a miles. Descubre las mejores imágenes y momentos.

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