Medio Ambiente

Así Está la Calidad del Aire en CDMX por Posible Contingencia Ambiental en Fiestas Patrias 2026

Los fuegos artificiales podrían contribuir al deterioro de la calidad del aire en el Valle de México

Así luce la CDMX hoy 16 de septiembre de 2026Así luce la CDMX hoy, 16 de septiembre de 2026, día del Desfile Militar. Foto: Cuartoscuro

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¿Cómo afecta la pirotecnia la calidad del aire en CDMX durante las Fiestas Patrias? Descubre el reporte actual y si habrá contingencia ambiental.

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¿Hay Contingencia Ambiental Hoy 16 de Septiembre 2026? Así Está la Calidad del Aire en CDMX