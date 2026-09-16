Así Está la Calidad del Aire en CDMX por Posible Contingencia Ambiental en Fiestas Patrias 2026

Este miércoles, se realizó el Desfile Militar luego de la ceremonia del Grito de Independencia por la que hubo un espectáculo de fuegos artificiales en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos cómo está la calidad del aire hoy y si es posible que se active una contingencia ambiental.

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El fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono. La medida entró en vigor fuera de la temporada seca-caliente que propicia la concentración de contaminantes y que, por lo general, es de febrero a junio.

Los fuegos artificiales podrían contribuir al deterioro de la calidad del aire, factor que provocaría contingencia ambiental en el Valle de México por la concentración de contaminantes, principalmente de partículas PM10 o PM2.5, de acuerdo con la CAMe.

A continuación, te decimos cómo está la calidad del aire hoy en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico.

06:00 horas: La CDMX amaneció con mala calidad del aire en Iztapalapa, aceptable en Gustavo A. Madero (GAM) y buena en el resto de las 14 alcaldías.

En el Estado de México, la calidad del aire fue mala solo en Nezahualcóyotl.

07:00 horas: Se mantiene mala calidad del aire en Iztapalapa, y aceptable en la GAM y en Nezahualcóyotl.

08:00 horas: La calidad del aire cambió de mala a aceptable en Iztapalapa, con riesgo moderado para la salud. Se mantiene como buena en gran parte del Valle de México.

09:00 horas: Las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán registraron calidad del aire aceptable.

10:00 horas: La calidad del aire es buena en gran parte del Valle de México, excepto en Iztapalapa, donde se mantiene como aceptable.

11:00 horas: El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó buena calidad del aire en 15 de las alcaldías de la Ciudad de México y aceptable en Iztapalapa.

12:00 horas: La CDMX y la zona conurbada registraron entre buena y aceptable la calidad del aire, con riesgo para la salud de bajo a moderado.

13:00 horas: La calidad del aire cambió a aceptable en gran parte de la CDMX y solo fue buena en la alcaldía Cuauhtémoc. En el Estado de México, se mantiene entre buena y estable.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está activo y este miércoles aplica para los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

RMT