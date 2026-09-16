Latin Grammy 2026: Estos son los Artistas Nominados

La Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados a los Latin Grammy 2026, los más prestigiosos de la música latina.
La ceremonia de la 27º edición de estos premios se realizó en el MGM Grand Arena de Las Vegas.
El compositor mexicano Edgar Barrera lideró las nominaciones al acumular 10 candidaturas, seguido de Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso, y Jorge Drexler, quienes obtuvieron siete cada uno.
Los ganadores se conocerán en una gala que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.
Así quedó la lista de nominados:
Pop
Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo: Pablo Alborán con "KMO"; Monsieur Periné con "Instrucciones para ser feliz". Nic con "Enamorada"; Debi Nova con "Todo puede Convertirse en Canción"; Alejandro Sanz con ¿Y ahora qué +?
Mejor Álbum Pop Tradicional: "Amorío" de Esteman y Daniela Spalla, "Puerta Abierta" de Kany García, "Yo canto 2" de Laura Pausini, "TQ+" de Reik, "Querida Yo" de Yami Safdie.
Mejor Canción Pop: "A la Niña que Fui", "Amarillo", "(Favorito)", "La Perla", "Melancolía".
Mejor Nuevo Artista: Macario Martínez , Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sánchez, Aria Vega, Zeca Veloso.
Canción del año: "Dime", compositora Silvana Estrada; intérprete Silvana Estrada; track from: "Vendrán Suaves Lluvias".
Álbum del año: Equilibrivm, Free Spirits, Taracá, Vendrán suaves lluvias, Tropicoqueta, Femme Fatale, Muda, La vida era más corta, Lux (Complete Works) y ¿Dónde es el after?
Electrónica
Mejor interpretación de música electrónica: “Beto’s Horns - Fred Remix”, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..; “Armándola de pedo”, Kinky; “Circular”, Peces Raros con Nick Warren; “Motopirueta”, Soucream, Mazzarri; “III. Ojalá! - Bronquio Remix”, Violeta, Bronquio.
Urbana
Mejor interpretación urbana: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Bizarrap, Daddy Yankee; “La Villa”, Ryan Castro, Kapo, Gangsta; “Se Lo Juro Mor”, Feid; “Dile Luna”, Karol G con Eddy Lover; “Gil”, Milo J con Trueno.
Mejor interpretación de reggaetón: “Contrabando”, Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow; “Choque”, Bad Gyal, Chencho Corleone; “Verano Rosa”, Karol G con Feid; “Una Aventura”, Ozuna; “Uñas afiladas”, Sofía Reyes, Luísa Sonza.
Mejor álbum de música urbana: “Más cara”, Bad Gyal; “Omerta”, J Balvin, Ryan Castro; “Borondo (5020 Rcrds Sessions)”, Beéle; “Tropicoqueta”, Karol G; “Do Not Disturb: Late Checkout”, Young Miko.
Mejor canción de rap/hip hop: “Antisistema”, J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko); “El pana deiby”, Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo, compositores (Akapellah); “Gohan y Goku”, Arcangel, compositor (Arcangel); “Mono”, Kase.O, Okeiflou, Tokischa, compositores (Tokischa, Kase.O); “Poder”, Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers).
Mejor canción urbana: “Buenos Términos”, Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra, Daniel Silva De Sousa, compositores (Rauw Alejandro); “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee, compositores, (Bizarrap & Daddy Yankee); “Por si mañana no estoy”, Omar Courtz, compositor (Omar Courtz); “Reliquia Do 2T”, DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7, compositores (varios artistas); “Yo y tú”, Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristian Andrés Salazar, compositores (Ovy On The Drums, Quevedo, Beele).
Rock
Mejor álbum de rock: “A la mitad”, Beta; “Malicia”, Mägo De Oz; “Ceremonia”, 1915; “Shine”, Fito Paez; “La frontera”, Viniloversus.
Mejor canción de rock: “Destruirse”, Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez, Emerson Swinford, compositores (Viniloversus); “Ego”, Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal, compositores (The Warning); “Las fuerzas armadas del amor”, Fito Paez, compositor (Fito Paez); “Montserrat”, Draco Rosa, compositor (Draco Rosa); “Rojo Profundo”, Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte, compositores (Dillom).
Mejor álbum de pop/rock: “Mi año gótico”, Emmanuel Horvilleur; “Juanesteban”, Juanes; “Tierra de nadie”, La Vida Bohème; “Olas de luz”, Draco Rosa; “Términos & Condiciones”, Usted Señálemelo.
Mejor canción pop/rock: “Antes de que el mundo se acabe”, Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira, compositores (Paty Cantú); “Hasta Jesús tuvo un mal día”, Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner,Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting); “Hasta que me quede sin voz”, Leiva, compositor (Leiva); “Me levanté de la cama”, Arath Herce Blanco, compositor (Arath Herce); “Ratera”, BRUSES, Luis Javier Contreras, compositores (BRUSES).
Alternativa
Mejor álbum de música alternativa: “CUERPOS, Vol. 1”, Babasónicos; “DESDE EL COMA”, BRUSES; “FREE SPIRITS”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Demian”, Teo Planell; “LUX (Complete Works)”, Rosalía.
Mejor canción alternativa: “Ante la duda, baila”, Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich, compositores (Jorge Drexler); “BUGAMBILIA”, Francisca Valenzuela, Francisco Victoria, compositores (Francisca Valenzuela); “El Reset”, Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta); “QUERIDA AMALIA: BRUSES”, Alex Goose, Mauro Muñoz, compositores (BRUSES); “1:30”, Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna, compositores (Mon Laferte).
Tropical
Mejor álbum de salsa: “Invicto”, Charlie Cruz; “El alma en clave”, Luis Enrique; “El Relevo”, Luis Figueroa; “Más que palabras”, Grupo Niche; “Malportada”, Nathy Peluso.
Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Jorgito”, Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.; “Vallenato Social Club”, Gusi; “Corazón Ausente”, Ke Personajes; “El Tiempo Perfecto”, Karen Lizarazo; “El Último Disco Vol. 1”, Carlos Vives.
Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Música para bailar”, Fariana; “Todo Llega”, Manerra; “No era el plan”, Gabriel Pagán; “Oye Eta Vaina”, Covi Quintana; “Chula”, Techy.
Mejor álbum tropical tradicional: “Algo nuevo de ayer”, Dayhan Díaz; “Orgánico”, Los Tri-O; “Eternamente Omara”, Omara Portuondo; “Íntimo (En Vivo)”, Gilberto Santa Rosa; “Cualquiera se enamora”, Leoni Torres.
Mejor álbum tropical contemporáneo: “De amor, sueños y cantares”, Jorge Luis Chacín; “Indole”, Alex Cuba; “Antes que el tiempo se vaya”, Fonseca; “Candela”, Greeicy; “Color Fania”, Niña Pastori.
Mejor canción tropical: “Crayola”, Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon, Eudis Ruiz, compositores (Danny Ocean); “Latino”, Yeisy Rojas, compositor (Yeisy Rojas con Manolito Simonet, Ricardo Amaray); “Nombre y apellido”, Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil, compositores (Luis Enrique, De La Ghetto); “Realidad-Es”, José Aguirre, compositor (Grupo Niche); “Todo Llega”, Manerra, compositor (Manerra).
Cantautor
Mejor álbum cantautor: “Improviso”, Djavan; “Taracá”, Jorge Drexler; “Vendrán suaves lluvias”, Silvana Estrada; “Musas en mi”, Arath Herce; “FEMME FATALE”, Mon Laferte.
Mejor canción cantautor: “Dime”, Silvana Estrada, cantautora (Silvana Estrada); “generación digital”, Joaquina, compositora (Joaquina); “Las Palabras”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler); “Musas en Mi”, Arath Herce, compositor (Arath Herce); “Temblor y réplica”, Covi Quintana, compositor (Covi Quintana).
Regional mexicana
Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Mi suerte es ser Mexicano II”, Pepe Aguilar; “La Fernández”, Camila Fernández; “La voz de mi trompeta (50 Años)”, Mariachi Sol de México de José Hernández; “Bandera Blanca”, Christian Nodal.
Mejor álbum de música banda: “Tequila y Guaro”, Luis Ángel “El Flaco”; “Piratita”, Banda Los Recoditos; “Piedras a la Luna”, Edén Muñoz.
Mejor álbum de música tejana: “Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar”, Kevin Aguilar; “3”, Destiny Navaira; “Le seguiremos”, Jay Pérez; “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)”, Bobby Pulido; “Capítulo 8”, Vilax.
Mejor álbum de música norteña: “El Mundo es del que se anima”, Calibre 50; “Gravedad”, Duelo; “Mis Compas Vol. 2”, Joss Favela; “Lo que me falta por llorar”, Grupo Frontera; “50/50”, Sofi Saar.
Mejor álbum de música mexicana contemporánea: “De parte mía”, Kakalo; “Dinastía (Deluxe)”, Peso Pluma, Tito Double P; “Contra Todo”, Rivs; “Dosis”, Xavi; “Metamorfosis”, Yahritza y Su Esencia.
Mejor canción regional mexicana: “Ese hombre es malo”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G, compositores (Karol G); “Estamos Todos”, Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz, Pablo Preciado Rojas, compositores (Intocable); “No capea”, Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III, compositores (Xavi, Grupo Frontera); “Ojitos Bellos”, Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez, Alex Hernandez, compositores (Grupo Frontera); “Osadía”, Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz, Cristian Castro).
Instrumental
Mejor álbum instrumental: “Peregrino”, Yamandú Costa, Hermanos Saboya; “NOVA”, Hamilton de Holanda con Salomão Soares, Thiago Big Rabello; “Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas”, Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta; “La huella de las cuerdas”, Berta Rojas; “A tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta.
Tradicional
Mejor álbum folklórico: “Concierto de Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) (Live)”, Eva Ayllón; “La Quinta Esencia”, Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco; “Cambias mi mundo”, Lila Downs; “La vida era más corta”, Milo J; “Candombe (En Vivo, Teatro Solís)”, Julieta Rada.
Mejor álbum de tango: “Neopía”, Anibal Berraute; “Somos”, Lidia Borda, Ariel Ardit; “Fueyerías”, Pablo Jaurena; “Revolucionario Filarmónico”, Quinteto Revolucionario, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá; “Le Grand Tango”, Quinteto Astor Piazzolla.
Mejor álbum de música flamenca: “POPULAR”, Yerai Cortés; “Origen & Revolución”, Mercedes Luján; “In Illo Tempore”, Mayte Martín; “José Mercé Canta a Manuel Alejandro”, José Mercé.
Mejor canción de raíces: “El alma mía”, Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada); “El tambor chico”, Facundo Balta, Jorge Drexler, compositores (Jorge Drexler, Rueda De Candombe); “La Puñalá”, Andre, Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel, compositores (Andre); “Spiritual Energies”, Eli Alvarado, compositor (Eli Alvarado); “Urano”, Nathasha Bravo, Jorge Glem, compositores (Nathasha Bravo, Jorge Glem, Elvis Martínez).
Jazz
Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Folklore”, Caracas Trio; “Paco de Lucia”, Music For Big Band Alex Conde; “Verve”, Lívia Mattos; “Gonzalo Plays Pino”, Gonzalo Rubalcaba; “Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard”, Miguel Zenón Quartet.
Diseño de empaque
Mejor diseño de empaque: “Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario)”, Dawn Baillie, directora de arte (Varios Artistas); “Anela”, María Blaya Miralles, Maria Elvira Garcia Perez, directoras de arte (Belén Aguilera); “Florece en el caos”, Nicolas Fervenza, director de arte (No Te Va Gustar); “La huella de las cuerdas”, Celeste Prieto, directora de arte (Berta Rojas); “La vida era más corta”, Camilo Joaquín Villarruel, director de arte (Milo J),
Composición
Compositor del año: Edgar Barrera, Iván Gámez, Yoel Henriquez, Jenni Mosello, Sara Schell.
Producción
Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Boas Novas”, Mauro Araújo, Kira Malevskaia, ingenieros; Duda Mello, mezclador, Alexandre Rabaço, ingeniero de masterización (Zeca Veloso). “Esgotada”, Tó Brandileone, Kaique Del Giudice, Pedro Emmanuel, Lucas Fernandes, André Whoong, ingenieros; João Milliet, Ricardo Mosca, mezcladores; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Tiê). Lux (Complete Works) Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson & Brian Lee, ingenieros de masterización (Rosalía). “Marco” Pedro Peixoto Rievers, mezclador; Henrique Filizzola, ingeniero de masterización (Marco Baptista). “Taracá”, Carles Campi Campón, mezclador; Fred Kevorkian, ingeniero de masterización, (Jorge Drexler).
Productor del año: Edgar Barrera, Julio Raposo, Santiago Ruiz “Tatool”, Juan Pablo Vega, Federico Vindver.
Video
Mejor video musical versión corta: “10 anos de Castelos & Ruínas”, Bk’; “CHINGONA”, Tamara Flores; “Moleirinha” Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira; “INRI”, Los Tres; “Sauvignon Blanc (Official Video)”, Rosalía.
Mejor video musical versión larga: “FREE SPIRITS (The Film)”, CA7RIEL & Paco Amoroso; “Hasta que me quede sin voz”, Leiva; “Guerras Invisíveis”, L7nnon; “Back To The Childhood”, Maleh; “FLAMENCO” (Varios Artistas).
Cabe destacar que la española Alaska, el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibieron el Premio a la Excelencia Musical, que se otorga a intérpretes que a lo largo de sus carreras han realizado contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.
Previa a la gala, la Academia realizó diversas celebraciones a lo largo de la semana. Una de ellas corresponde al premio Persona del Año, otorgado al puertorriqueño Daddy Yankee para distinguir sus casi 30 años de carrera y su papel en el impulso del género del reguetón al mundo.
Con información de N+, EFE y AP.