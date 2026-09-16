Música y conciertos

Latin Grammy 2026: Estos son los Artistas Nominados

El compositor mexicano Edgar Barrera lideró la lista al acumular 10 candidaturas, mientras que Macario Martínez fue nominado como Mejor Nuevo Artista

GramófonoGramófono. AFP | Archivo

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La Academia Latina de la Grabación revela los nominados al Latin Grammy 2026. Edgar Barrera encabeza la lista. ¿Quiénes más están en la contienda? Entérate aquí.

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