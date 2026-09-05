Así Fue el Histórico Primer Concierto de Carin León en The Sphere de Las Vegas

El cantante y compositor, Carin León, puso el nombre de México muy en alto al convertirse en el primer mexicano en la historia en presentarse en The Sphere, en Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

The Sphere revolucionó el mundo del entretenimiento internacional con su espectacular infraestructura esférica, pantallas con tecnología de punta y capacidad para hasta 20,000 personas.

En dicho escenario se han presentado estrellas de la talla de U2 y Backstreet Boys, y próximamente, The Eagles y Metallica.

Carin Léon, uno de los exponentes del regional mexicano, tendrá una residencia con siete conciertos en The Sphere. La temporada fue inaugurada el viernes, 4 de septiembre, y las siguientes fechas serán los días 5, 6, 10, 11, 12 y 13 del mes patrio.

El recinto lució totalmente abarrotado de fans que disfrutaron el espectáculo de la enorme pantalla, de 76 metros de altura, en la se proyectó la Bandera de México.

“Viva México. Viva Hermosillo, Sonora. Vivan todos ustedes. Viva la música mexicana”, fueron las palabras que con orgullo pronunció Carin León en su primer concierto, en el que interpretó éxitos como A Través del Vaso, Me la Aventé, Alch Si y Decreté, entre otros.

El recinto destacó, en sus redes sociales, que Carin León es “el primer latino en presentarse en Sphere”.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide, el compositor mexicano dijo que se siente feliz y muy emocionado por su residencia en The Sphere.

León habló de su evolución musical en los últimos años. Destacó la magnitud que tiene este evento y las barreras que rompió con el género regional mexicano: “Esto va a ser una cosa de locos”.

“Los mexicanos somos los mejores para hacer música mexicana y usar nuestros sonidos. En ese momento te das cuenta que hay un rasgo de identidad muy importante que estaba olvidado por querer emular culturas de otros países, por querer emular sonidos de otros países”, comentó.

Carin León reveló que los conciertos durarán más de dos horas y adelantó que tendrá invitados sorpresa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Carín León Llega a la Esfera de Las Vegas y Revela a N+ lo que Significa en Su Vida

RMT