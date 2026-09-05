Música y conciertos

Así Fue el Histórico Primer Concierto de Carin León en The Sphere de Las Vegas

El exponente del regional mexicano es el primer latino en presentarse en el recinto, famoso en el mundo por sus enormes pantallas LED

Concierto de Carin LeónCarin León, cantante y compositor mexicano. Foto: AP | Archivo

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Carin León hace historia en The Sphere de Las Vegas, siendo el primer mexicano en presentarse en este icónico recinto. ¡Descubre cómo fue su debut!

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