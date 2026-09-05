Dos Agentes Federales son Asesinados a Disparos en Omealca, Veracruz

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que se registró un hecho violento contra agentes federales en Omealca, municipio localizado en la zona centro de la entidad veracruzana.

Según lo informado por el Secretario, los hechos se registraron mientras agentes federales Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaban labores de investigación en el municipio veracruzano anteriormente citado.

En el lugar fueron agredidos con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada y, derivado de estos hechos, dos agentes federales perdieron la vida.

Asimismo, se dio a conocer que una de sus compañeras también presentó lesiones, por lo que tuvo que recibir atención médica. Se informó que, tras el ataque, se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables.

Harfuch finalizó el comunicado mencionando que este crimen no quedará impune y que los presuntos responsables serán llevados ante la justicia por este hecho de violencia registrado en el municipio de Omealca, Veracruz.