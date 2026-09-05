Seguridad

Dos Agentes Federales son Asesinados a Disparos en Omealca, Veracruz

En la zona centro de la entidad, elementos de la SSPC perdieron la vida. Fueron agredidas con arma de fuego mientras realizaban labores de investigación.

Dos Agentes Federales Mueren en Omealca, Veracruz, al Ser Atacados a DisparosLas autoridades indicaron que llevarán a los responsables ante la justicia. Foto: Archivo | N+

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Ataque armado en Omealca deja dos agentes federales asesinados. La búsqueda de los culpables continúa.

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