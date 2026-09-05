Sociedad

Inundaciones por Lluvias en Varios Municipios de Sinaloa

Autoridades alertan sobre riesgos de deslaves y aconsejan evitar zonas inundadas.

Inundaciones por Lluvias en Varios Municipios de SinaloaInundaciones por Lluvias en Varios Municipios de Sinaloa. Foto: Protección Civil
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