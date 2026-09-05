Inundaciones por Lluvias en Varios Municipios de Sinaloa

Las lluvias registradas durante la noche del viernes y las primeras horas de este sábado provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos municipios de Sinaloa, además de generar crecidas de arroyos en algunas zonas.

En Culiacán se reportaron calles anegadas en diferentes sectores de la ciudad, mientras que también se registraron precipitaciones en comunidades de Eldorado y Navolato.

En Mazatlán, las lluvias ocasionaron acumulación de agua en vialidades, mientras que en Badiraguato se mantuvo especial vigilancia ante el incremento en los niveles de arroyos y corrientes de agua.

El Instituto Estatal de Protección Civil había advertido desde el viernes sobre un incremento de las lluvias durante la noche y madrugada, principalmente en municipios del centro, sur y zonas serranas. Para Culiacán, Navolato, Eldorado y Badiraguato se pronosticaron precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Durante esta mañana también se registran precipitaciones en municipios del norte del estado como Guasave, Ahome, El Fuerte y Juan José Ríos.

El monitoreo de las autoridades se mantiene debido al riesgo de nuevas crecidas de arroyos, inundaciones repentinas y deslaves, por lo que se recomienda a la población evitar cruzar zonas inundadas o cauces de agua y mantenerse atenta a los avisos oficiales.