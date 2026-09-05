Calendario del Monte de Piedad en Septiembre 2026: Fechas de Venta y Remates de Prendas

El Nacional Monte de Piedad dio a conocer nuevas fechas para las prendas que originalmente estaban programadas para pasar a la almoneda durante septiembre. El ajuste se debe a la huelga de trabajadores que estalló el 1 de octubre de 2025 y que derivó en la suspensión de actividades.

De acuerdo con el nuevo calendario, los clientes cuyas prendas tenían como fecha original de comercialización algún día de septiembre podrán consultar una nueva fecha límite para realizar su pago o refrendo antes de ser ofrecidas a los compradores.

Para estos casos, la fecha límite se extiende hasta 16 marzo de 2027, mientras que la nueva fecha de comercialización será hasta el 17 de marzo de 2027.

El llamado Día de Pase a Almoneda corresponde a la fecha límite en la que una prenda que no fue desempeñada ni refrendada y pasa a la venta pública.

Nacional Monte de Piedad recomienda consultar el Calendario de Prendas Seguras para conocer la fecha que corresponde a cada caso y evitar perder la prenda debido a los ajustes derivados de la suspensión de actividades.

En caso de haber realizado el refrendo en una fecha distinta a la original de comercialización, los clientes pueden comunicarse a los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717, donde un ejecutivo indicará la nueva fecha correspondiente.

Fecha de comercialización Original

1 de septiembre de 2026

2 de septiembre de 2026

3 de septiembre de 2026

4 de septiembre de 2026

5 de septiembre de 2026

7 de septiembre de 2026

8 de septiembre de 2026

9 de septiembre de 2026

10 de septiembre de 2026

11 de septiembre de 2026

12 de septiembre de 2026

14 de septiembre de 2026

15 de septiembre de 2026

17 de septiembre de 2026

18 de septiembre de 2026

19 de septiembre de 2026

21 de septiembre de 2026

22 de septiembre de 2026

23 de septiembre de 2026

24 de septiembre de 2026

25 de septiembre de 2026

26 de septiembre de 2026

28 de septiembre de 2026

29 de septiembre de 2026

30 de septiembre de 2026

Nueva fecha de comercialización (Día de Pase a Almoneda)

11 de marzo de 2027

11 de marzo de 2027

11 de marzo de 2027

11 de marzo de 2027

12 de marzo de 2027

12 de marzo de 2027

12 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

13 de marzo de 2027

16 de marzo de 2027

16 de marzo de 2027

16 de marzo de 2027

16 de marzo de 2027

16 de marzo de 2027

16 de marzo de 2027

17 de marzo de 2027

17 de marzo de 2027

17 de marzo de 2027