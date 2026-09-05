Sociedad

Calendario del Monte de Piedad en Septiembre 2026: Fechas de Venta y Remates de Prendas

La institución recomienda consultar el Calendario de Prendas Seguras para conocer la fecha que corresponde a cada caso

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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