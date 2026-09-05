Seguridad

Despojo en CDMX: Las Trampas Para Quitar Propiedades

Contratos falsos, papeles irregulares y un sistema judicial lento complican la recuperación de inmuebles despojados

Policías resguardan un inmueble involucrado en un caso de despojo.Policías resguardan un inmueble involucrado en un caso de despojo en la CDMX. Foto. Cuartoscuro | Archivo

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