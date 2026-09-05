Astronomía

Nuevo Estudio Detalla Cómo la Muerte de Estrellas Crea los Elementos que Nos Componen

Muchos de los elementos que nos componen se forman en supernovas y explosiones de rayos X, pero gran parte del mecanismo detrás aún es un misterio para los científicos

Ilustración de una supernovaDescubren más detalles de cómo funciona la producción de elementos en las supernovas. Foto: Reuters
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