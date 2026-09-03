Astronomía

Buscan Enviar Misión Espacial de 80 Mil Años a la Estrella Más Cercana a la Tierra

Próxima Centauri se encuentra a 4 años luz, una distancia mínima para las magnitudes de la galaxia

Ilustración de Próxima Centauri, la estrella más cercana al SolEmpresa busca enviar misión a Próxima Centauri, ¿es posible? Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+