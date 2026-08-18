Ciencia y Tecnología

Estrellas de Agujeros Negros: El Objeto Que Podría Resolver la Evolución del Cosmos

No son estrellas de hidrógeno, pero tampoco los típicos pozos negros; los científicos han hallado su “identidad secreta”

Ilustración de una estrella de agujero negroEstrellas de agujeros negros: ¿qué son y por qué son un objeto nuevo? Foto: MIT

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Descubren estrellas de agujeros negros: un nuevo tipo de objeto astronómico que podría explicar los misteriosos puntos rojos del universo primitivo.

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