Sociedad

Falla en el REPUVE Retrasa Trámites de Control Vehicular en la CDMX

Quienes tienen cita programada deben atender las instrucciones del personal de los módulos

Falla en el REPUVE Retrasa Trámites de Control Vehicular en la CDMXTráfico y tránsito de vehículos en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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