Falla en el REPUVE Retrasa Trámites de Control Vehicular en la CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó este lunes 5 de octubre que una falla técnica en la Plataforma Nacional del Registro Público Vehicular (REPUVE) provoca retrasos que impiden realizar algunos trámites y que otros no puedan concluirse.

Por esa situación, que la dependencia calificó como ajena a la Semovi, los módulos de control vehicular de la capital operan con intermitencias.

La Semovi solicitó a las personas usuarias que cuentan con una cita programada atender las instrucciones del personal de los módulos.

La dependencia lamentó los inconvenientes y señaló que mantendrá informados a los usuarios en cuanto la operación se restablezca con normalidad.

¿Qué es el Registro Público Vehicular?

El REPUVE es una Dirección General que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo dar seguridad pública y jurídica a los actos que se realizan con vehículos que circulan en el país, mediante la identificación y el control vehicular.

Entre sus servicios está la constancia de inscripción vehicular, y todos sus procesos y trámites son gratuitos, desde la inscripción de vehículos hasta la presentación de avisos y la consulta del registro.

En el caso de los vehículos nuevos, la responsabilidad de inscribirlos recae en los sujetos obligados, mientras que la de los vehículos usados corresponde a las oficinas de control vehicular de cada entidad federativa.

Con información de N+.

CT