Seguridad

Detienen a Directora de Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit; Robaron Dinero de Caja Fuerte

Además de la titular de seguridad, también fueron detenidos cuatro policías; así fueron descubiertos

Los elementos de la Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit, fueron capturadosFoto: FGE
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