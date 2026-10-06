Detienen a Directora de Policía Municipal de Rosamorada, Nayarit; Robaron Dinero de Caja Fuerte

En las instalaciones de las oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar, en el municipio de Rosamorada, Nayarit, se registraron daños, por lo que comenzaron las investigaciones para esclarecer el caso.

Según las indagatorias, en el sitio hallaron una caja fuerte. La Fiscalía del estado informó que de dicho sitio fueron sustraídos 500 mil pesos en efectivo. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo.

"Como resultado de la intervención policial y ministerial, fueron detenidas Hermenegilda "N", directora de Seguridad Pública Municipal; así como Claudia Magali "N", Enyi Xomara "N", Abram "N" e Isidro "N", elementos de la Policía Municipal", confirmó en un comunicado.

Asimismo, refirió que durante la aprehensión de los señalados encontraron el dinero al interior de una caja de cartón y "habría sido sustraída de la caja fuerte ubicada en las oficinas de Financiera Bienestar".

En el lugar también encontraron herramientas que fueron usadas para abrir la caja fuerte, entre ellas se encuentran: un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica.

Las personas detenidas y lo asegurado se encuentran a disposición de la autoridad judicial, quien determinará lo conducente conforme a derecho. En tanto, la Fiscalía de Nayarit indicó que las indagatorias continuarán para establecer con precisión cómo fue la participación de los involucrados y determinar si hay más participantes en el robo.

EPP