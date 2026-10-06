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Doble Aviso en CDMX por Lluvia Fuerte: Activan Alerta Roja por Tormenta y Caída de Granizo

Esta noche se observa una línea de lluvias con intensidad fuerte y posible caída de granizo en al menos seis alcaldías

Continúan las fuertes lluvias en varios puntos de la capital. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en varios puntos de la capital. Foto: Cuartoscuro

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