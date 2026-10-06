Doble Aviso en CDMX por Lluvia Fuerte: Activan Alerta Roja por Tormenta y Caída de Granizo

Ante la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes la Alerta Amarilla. Más tarde, también se activó la Alerta Roja.

La Alerta Amarilla aplica para las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde en estos momentos ya se registran precipitaciones. Mientras que la Roja está activa en la Magdalena Contreras.

En el periodo comprendido de las 19:40 a las 22:00 horas de este lunes, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 70 milímetros, las cuales pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

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De acuerdo con la última interpretación del radar meteorológico de la SGIRPC, esta tarde se observa una línea de lluvias con intensidad fuerte y posible caída de granizo sobre las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Además, en las demarcaciones Milpa Alta y Tláhuac se registran lluvias de intensidad débil. "Se prevé que durante la tarde y parte de la noche persistan las lluvias en la Ciudad de México", alertaron las autoridades capitalinas.

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Debido a estas condiciones, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras del interior y exterior de sus hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y, si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Como parte del Operativo Tláloc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantienen presencia en diversos puntos de la ciudad para atender situaciones derivadas de las lluvias.

AMP