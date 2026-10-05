¿Hasta Cuándo Seguirán las Lluvias en México? Esto dicen los Pronósticos para Octubre

En las últimas semanas, la República Mexicana ha registrado diversos ciclones, desde tormentas tropicales hasta huracanes que han provocado lluvias severas, inundaciones y hasta daños materiales y la pérdida de vidas humanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en los próximos días se esperan condiciones de lluvia fuerte, así como una nueva zona de vigilancia en el Atlántico, con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico, que podría afectar a estados como Tamaulipas.

La Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil de la CDMX alertó que una celda de lluvia de fuerte intensidad se ubica en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y Tlalpan.

Mientras que por la tarde y noche de este lunes, se espera otra zona de lluvia en gran parte de la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para las próximas horas se prevén lluvias intensas con puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas; y muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

También alcanzarán rangos de fuertes a muy fuertes, en Nuevo León y Campeche; puntuales fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo; intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

A raíz de un temporal, la Secretaría de Marina anunció el cierre de puertos en el Golfo de México, para embarcaciones menores en Nuevo León, mientras que en Veracruz sería Tuxpan y Cazones, esto afecta principalmente a embarcaciones menores.

Cabe destacar que la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este año en México concluirá oficialmente el 30 de noviembre, de acuerdo con el calendario del Servicio Meteorológico, pero las precipitaciones pueden extenderse durante diciembre debido a la llegada de frentes fríos u otros sistemas meteorológicos fuera de temporada.

TLS