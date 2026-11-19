Las lluvias darán tregua hoy a la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, autoridades alertaron sobre un viernes con clima frío, por lo que aquí te compartimos recomendaciones para hacer frente a las bajas temperaturas.

Debido a los pronósticos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó la alerta amarilla en varias alcaldías.

Conoce aquí cuáles son las demarcaciones en alerta y también los detalles del pronóstico del tiempo para la CDMX.

Alcaldías con alerta amarilla

En redes sociales, la SGIRPC informó que se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este 20 de noviembre en estas alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Según la dependencia capitalina, se prevé que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 02:00 y las 08:00 horas.

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Viernes sin lluvias

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy no habrá lluvias en la Ciudad de México, pero advirtió sobre clima frío.

En primera instancia, previó un amanecer con ambiente frío a fresco; así como condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día.

También pronosticó una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 22 a 24 grados centígrados, así como viento del norte de 5 a 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Así estará el clima en la mañana, tarde y noche

En una infografía en redes sociales, la Conagua agregó más detalles del pronóstico del tiempo:

Mañana: Temperatura entre 9 y 11 grados; cielo parcialmente nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 22 y 24 grados; cielo medio nublado y rachas de viento de 30 km/h.

Noche: Temperatura entre 15 y 17 grados; cielo medio nublado y vientos de 15 km/h.

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¡Abrígate con el método de la cebolla!

Ante los amaneceres y mañanas frías en el Valle de México, la SGIRPC recomendó a la ciudadanía utilizar el "Método de la Cebolla", es decir, cubrirse con varias prendas, pues no solo calientan mejor que una gruesa, sino que podrás te permitirán acondicionarte de acuerdo con el lugar donde te encuentres.

Capa 1. Ropa interior térmica: La intención es mantener seco el cuerpo, debido a que cuando suda y se seca provoca frío

Capa 2. Ropa transpirable: Tiene como función mantener el calor corporal, permitiendo que las prendas de la primera se mantengan secas.

Capa 3. Prendas que sean impermeables: Para proteger de factores externos como la lluvia, el viento o aguanieve.

SPB