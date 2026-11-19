Un hombre de 66 años fue rescatado por elementos de Cruz Roja y Rescate Urbano luego de sufrir una caída de aproximadamente 10 metros en un cerro del fraccionamiento Lomas de Valle Dorado, en Ensenada.

El reporte del incidente se recibió a las 09:20 horas en la calle Lago Victoria, donde personal de Cruz Roja localizó al hombre consciente, en una zona de difícil acceso y con riesgo de desprendimiento de rocas.

Debido a las condiciones del terreno, se solicitó el apoyo de unidades de Rescate Urbano para realizar la extracción de manera segura.

Tras ser rescatado, el hombre fue valorado y presentó probable fractura de tibia derecha, probable fractura de clavícula derecha, así como abrasiones en ambas manos y en la pierna izquierda.

Finalmente, fue trasladado a un hospital para recibir valoración y atención médica.

Información Patricia Lafarga

APG