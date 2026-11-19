Kevin Alberto “N” fue vinculado a proceso como presunto responsable del feminicidio de su expareja, la modelo Danna Itzel, ocurrido en la colonia Rafael Lucio, en Xalapa. El señalado permanecerá en prisión mientras continúa el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el acusado presuntamente agredió a la joven con un arma blanca, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre en la capital veracruzana. Tras presentar los datos de prueba, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas obtuvo la vinculación a proceso dentro de la causa penal 922/2026.

El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Kevin Alberto “N” permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo de las investigaciones complementarias. La Fiscalía informó que dará seguimiento al procedimiento penal hasta el esclarecimiento del feminicidio.