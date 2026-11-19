Luego de una serie de denuncias anónimas, fue detenido un hombre presuntamente dedicado a la distribución de sustancias ilícitas en la ciudad de Puebla.

El reporte recibido en el número 089 derivó en diversas labores policiales al norte de la capital poblana, donde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a Juan Manuel 'N' de 37 años.

En el operativo realizado en la colonia El Encinar, se aseguraron medio kilogramo de posible marihuana y más de 80 envoltorios con aparente metanfetamina, cocaína, piedra y heroína, así como cartuchos útiles y dinero en efectivo.

De acuerdo con la investigación, el sujeto cuenta con registros penales por delitos contra la salud, y estaría relacionado con robo a cuentahabientes.

Con información de N+

JAPR