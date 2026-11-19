Elementos de la Policía de Jalisco lograron la captura de Pedro León Jr., de 33 años, alias ‘El Playboy’, objetivo mayor de Estados Unidos por explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil.
‘El Playboy’ presuntamente está ligado a la red de ‘Chucky 69’. De acuerdo con la Policía de Jalisco, fue rastreado y capturado en la comunidad de Cuyutlán, en Mixtlán.
Pedro León Jr., es originario de California, Estados Unidos y supuestamente era buscado desde abril de 2021 por los delitos antes mencionados; contaba con una orden de aprehensión.
Se logró dar con su paradero a través del cruce de datos compartidos por la Policía Cibernética y la unidad de Drones, quienes desplegaron un monitoreo dinámico hasta la Región Costa-Sierra Occidental de Jalisco.
“Con un despliegue coordinado de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico a bordo del Blackhawk y el Grupo de Operaciones Tácticas a bordo de una unidad Goliat, llevó a la captura de un sujeto con las características del individuo”, explicaron autoridades.
Tras identificar al sujeto, se entabló comunicación con el Servicio de Marshals y el Instituto Nacional de Migración e iniciaron trámites para su traslado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde será puesto a disposición de la autoridad estadounidense.
Cabe mencionar que el 11 de noviembre, se dio a conocer la captura de Adalberto Rodríguez, alias ‘El Chucky 69’, supuesto líder de una red de pornografía infantil internacional con operaciones en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.