Elementos de la Policía de Jalisco lograron la captura de Pedro León Jr., de 33 años, alias ‘El Playboy’, objetivo mayor de Estados Unidos por explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil.

‘El Playboy’ presuntamente está ligado a la red de ‘Chucky 69’. De acuerdo con la Policía de Jalisco, fue rastreado y capturado en la comunidad de Cuyutlán, en Mixtlán.

Pedro León Jr., es originario de California, Estados Unidos y supuestamente era buscado desde abril de 2021 por los delitos antes mencionados; contaba con una orden de aprehensión.

Se logró dar con su paradero a través del cruce de datos compartidos por la Policía Cibernética y la unidad de Drones, quienes desplegaron un monitoreo dinámico hasta la Región Costa-Sierra Occidental de Jalisco.

“Con un despliegue coordinado de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), el Escuadrón Aerotáctico a bordo del Blackhawk y el Grupo de Operaciones Tácticas a bordo de una unidad Goliat, llevó a la captura de un sujeto con las características del individuo”, explicaron autoridades.