Entre 90 y 100 adultos mayores con discapacidad se manifestaron en el sexto piso del edificio Héroes de la Revolución, en Chihuahua, para exigir al Gobierno del Estado que firme un convenio con la Federación que permita ampliar los apoyos económicos a este sector de la población.

La petición busca que las personas con discapacidad de entre 30 y 64 años también puedan recibir este beneficio, ya que actualmente el apoyo se otorga únicamente a quienes tienen entre cero y 29 años.

Los manifestantes señalaron que Chihuahua no forma parte de los 24 estados de la República que ya cuentan con este convenio para ampliar la cobertura del programa.

Durante la manifestación, los participantes expusieron que la falta de empleo y de un ingreso fijo compromete su posibilidad de cubrir necesidades básicas, incluida su alimentación diaria.

Ante sus demandas, funcionarios salieron a dialogar con los inconformes y explicaron que la firma del convenio representaría una inversión cercana a los 600 millones de pesos anuales.

Como respuesta, se comprometieron a gestionar una cita con el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común para que atienda personalmente sus inquietudes durante este mes.

PT