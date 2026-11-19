El bloqueo que paralizó durante varias horas la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, derivó en una investigación por el presunto financiamiento de una protesta con recursos de la delincuencia organizada. Las autoridades federales señalaron que detrás de la convocatoria estarían personas vinculadas con Lenin Jonathan Canchola Martínez, líder de "Los Malcriados", quien cumple una condena de 50 años de prisión en Nayarit.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que las autoridades investigan el presunto pago de integrantes de un grupo delictivo a las personas que participaron en la movilización del martes 18 de noviembre de 2026.

Lenin Jonathan Canchola Martínez es identificado como el líder de la banda Los Canchola, también conocida como Los Malcriados, una organización delictiva señalada por operar en el poniente de la Ciudad de México (CDMX). El grupo es considerado una escisión de La Unión Tepito.

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Canchola fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León. Después de su captura, permaneció en distintos centros penitenciarios, entre ellos Santa Martha Acatitla y el penal del Altiplano, antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

En 2025 recibió una sentencia de 50 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

La movilización del pasado martes inició cuando un grupo de personas cerró la circulación en la glorieta de Vasco de Quiroga y sus cruces con Juan Salvador Agraz y avenida Tamaulipas, en la zona de corporativos de Santa Fe.

Los participantes aseguraban ser familiares de personas privadas de la libertad en el penal federal de Tepic, Nayarit. Mediante mantas y cartulinas denunciaron presuntos abusos, malos tratos y falta de atención médica para los internos. También solicitaron la destitución del director del centro penitenciario.

FBPT