Anthropic, empresa desarrolladora del chatbot Claude, registró un histórico debut en Wall Street al dispararse 34% sus acciones durante su primer día de cotización en el Nasdaq, con lo que su valoración de mercado se elevó a cerca de 2 billones de dólares, por encima de los 1.5 billones estimados inicialmente.

Los títulos de la compañía abrieron en 110 dólares, frente a los 83 dólares establecidos en la oferta pública inicial (OPI), cuyo precio superó las previsiones del mercado.

Anthropic colocó 980 millones de acciones, de las cuales aproximadamente 956 millones fueron de nueva emisión, con lo que captó alrededor de 79 mil 400 millones de dólares. Además, otorgó a los bancos colocadores la opción de adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales, lo que podría elevar la recaudación total a unos 93 mil 500 millones de dólares.

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Las acciones comenzaron a venderse en 110 dólares, por encima de los 83 dólares fijados inicialmente por la empresa. Con su salida a bolsa, Anthropic recaudó alrededor de 79 mil 400 millones de dólares, una cifra que la convierte en la empresa con la mayor oferta pública inicial de la historia, al superar el récord de SpaceX.

La compañía permitirá que inversionistas compren acciones y participen directamente en su crecimiento. Su debut también representa una señal positiva para el sector de la inteligencia artificial, que enfrenta dudas sobre cuánto dinero podrán generar las empresas frente a las enormes inversiones que requiere esta tecnología.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, señaló que el dinero obtenido fortalecerá las finanzas de la empresa y le permitirá continuar con sus planes de desarrollo.

Los títulos cotizan bajo el símbolo «ANT», lo que permite por primera vez a pequeños inversionistas comprar acciones de esta empresa especializada en inteligencia artificial. Su director ejecutivo.

El exitoso debut ocurre en medio de dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial y las enormes inversiones que requiere su desarrollo. Sin embargo, la fuerte demanda de acciones de Anthropic fue considerada por analistas como una señal positiva para el sector tecnológico y una oportunidad para recuperar la confianza de los inversionistas.

TLS