Mañana, cuando abra el Nasdaq, el símbolo “ANT” aparecerá por primera vez en las pantallas de los mercados. Antes de que eso ocurra, la cifra que ya está sobre la mesa es de 83 dólares, el precio al que Anthropic fijó su oferta pública inicial. Para el inversionista mexicano, la pregunta es: ¿cuántos pesos cuesta entrar?

La respuesta depende de un número que cambia cada día. El dólar ronda hoy los 18.87 pesos. Con ese rango, una sola acción cuesta cerca de mil 566 pesos. Como el título cotiza en dólares, ese precio en pesos se moverá con el tipo de cambio y con el propio mercado.

La oferta es de una magnitud poco común. Consta de 980 millones de acciones ordinarias Clase A: 956 millones 351 mil 354 las vende la propia Anthropic y 23 millones 648 mil 646 ciertos accionistas vendedores, por cuya venta la empresa no recibirá ingresos.

A 83 dólares por título, la operación suma 81 mil 340 millones de dólares, cerca de 1.5 billones de pesos. De ese total, unos 79 mil 377 millones de dólares (alrededor de 1.47 billones de pesos) corresponden a las acciones que vende la compañía, y cerca de mil 963 millones de dólares (unos 36 mil 300 millones de pesos) a las de los accionistas vendedores.

Aún queda margen para más. Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 147 millones de acciones adicionales. Si la ejercen por completo, se sumarían otros 12 mil 201 millones de dólares, unos 226 mil millones de pesos.

Las acciones comenzarán a cotizar el 19 de noviembre en el Nasdaq Global Select Market y se espera que la oferta cierre el 20 de noviembre, sujeta a las condiciones habituales.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) declaró efectiva la declaración de registro este 18 de noviembre.

AMP