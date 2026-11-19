Una explosión en la colonia Misión Magnolia, en Tlaquepaque, dejó una persona herida y tres viviendas afectadas; las autoridades investigan los hechos para deslindar responsabilidades.

El incidente sucedió presuntamente por el manejo indebido de un grillo y un tambo que aparentemente contenía algún tipo de solvente, sobre la calle privada Alba, al cruce con Pargo y Pulgo.

“Fue un tambo de 200 litros, el mismo con residuos de algún solvente, hubo maniobras con un grillo, se gasificó y hubo una explosión. Se manejó un protocolo a seguir en esa zona, ya que había dos tambos más”, informó Enrique Mederos, Director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque.

El hombre lesionado, de 37 años, resultó con heridas en una de sus extremidades superiores, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital del IMSS en estado regular de salud.

Al lugar de los hechos acudió personal de Gestión de Riesgos para evaluar los daños en las tres viviendas afectadas para su valoración estructural.