Un pastor de Florida con ciudadanía haitiana y estadounidense ha sido declarado culpable el miércoles de cargos federales en Estados Unidos por haber participado en la conspiración que llevó al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Christian Emmanuel Sanon podría enfrentar cadena perpetua.

El asesinato que profundizó la crisis en Haití

Jovenel Moïse llegó a la presidencia de Haití en medio de unos comicios que fueron vigilados de cerca por la comunidad internacional en 2016. El país caribeño aún padecía las consecuencias del sismo ocurrido en 2010, que cobró la vida de más de 200 mil personas y que destruyó gran parte de los edificios y la infraestructura públicas.

Durante la presidencia de Moïse, Haití no logró superar la fractura política ni afianzar una posible recuperación económica. Por el contrario, su gobierno estuvo marcado por las protestas. El presidente fue asesinado la madrugada del 7 de junio del 2021 en su casa de Puerto Príncipe. Moïse recibió doce disparos y su esposa resultó con severas heridas.

Ahora, los fiscales federales que participaron en el caso, señalaron que Christian Emmanuel Sanon fue un participante importante en la conspiración para asesinar al presidente. Florida habría sido el centro de la planificación y financiación del complot para derrocar a Moïse que buscarían instalar a un presidente elegido por los conspiradores.

De hecho, se acusó que el propio Sanon era la opción inicial para reemplazar a Moïse. El pastor ayudó recaudar fondos para el magnificio y organizó viajes a Haití. Después de un juicio de casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami, el pastor ha sido declarado culpable de conspiración para asesinar al presidente.

Estados Unidos ha encontrado culpable a una decena de conspiradores por magnicidio en Haití

Sanon nació en Haití y migró a Estados Unidos siendo un adolescente. Según declaró, trabajó con iglesias en comunidades de inmigrantes haitianos en Florida y del Medio Oeste.

Los fiscales responsables del caso señalaron que el plan para matar a Moïse contemplaba que se pagara a los mercenarios con dinero obtenido de programas del Gobierno estadounidense que originalmente estaban destinados a ayudar a las empresas durante la pandemia de covid. La inestabilidad desatada por el magnicidio continúa hasta hoy.

Haití se encuentra en una profunda crisis, donde grupos criminales gobiernan Puerto Príncipe. Una reciente operación militar de El Salvador ha puesto en la mesa la crisis que vive el país caribeño, pero hay una resolución pronta en el horizonte.

Hasta el momento, más de 40 personas han sido acusadas formalmente por delitos relacionados con el asesinato de Moïse. Una docena ha sido declarada culpable. Al igual que otras cinco personas que ya han sido sentenciadas, Sanon podría recibir la cadena perpetua.

EDG