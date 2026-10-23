El Salvador Despliega Fuerzas Especiales en Haití para Rescatar a 4 Soldados Desaparecidos

El Salvador desplegó este jueves a 100 elementos de sus fuerzas especiales hacia Haití para rescatar a cuatro soldados salvadoreños que continúan desaparecidos luego de un ataque por parte de pandillas.

Las fuerzas especiales llegaron un día después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunciara una operación militar para rescatar a los cuatro técnicos de aviación y amenazara con una respuesta más contundente si no son liberados con vida y sin daños.

Un funcionario del gobierno de El Salvador informó a The Associated Press que otros 100 soldados serán desplegados hacia Haití la noche del jueves. Las autoridades salvadoreñas operan bajo el supuesto de que los cuatro desaparecidos siguen con vida.

The Miami Herald fue el primer medio en informar del despliegue. La fuerza de supresión de pandillas emitió el jueves un breve comunicado en el que anunció la llegada de “un contingente” de El Salvador “para apoyar las operaciones en curso de búsqueda y de seguridad” en el lugar del ataque.

En sus primeros comentarios desde el ataque del domingo en Croix-des-Bouquets, el gobierno de Haití informó la noche del miércoles que los cuatro desaparecidos fueron secuestrados.

Las autoridades han dicho que los soldados viajaban a bordo de un vehículo blindado que fue atacado por pandillas, las cuales también utilizaron explosivos.

Se trata del primer ataque de estas dimensiones desde que una Fuerza Internacional de Supresión de Pandillas (GSF, por sus iniciales en inglés) comenzó sus operaciones en reemplazo de una fuerza encabezada por Kenia, la cual tuvo dificultades para ayudar a la policía haitiana a contener a las pandillas debido a la falta de recursos.

AMP