Internacional

El Salvador Despliega Fuerzas Especiales en Haití para Rescatar a 4 Soldados Desaparecidos

Los soldados salvadoreños viajaban a bordo de un vehículo blindado que fue atacado por pandillas

Un vehículo policial blindado en Puerto Príncipe, Haití. Foto: APUn vehículo policial blindado en Puerto Príncipe, Haití. Foto: AP

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