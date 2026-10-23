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Mark Zuckerberg se Queda en California; Meta le Ayudará a Pagar Impuesto a Multimillonarios

El director ejecutivo de Meta evaluaba vender su casa en Palo Alto ante la posible entrada en vigor del gravamen

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Foto: ReutersEl director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

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