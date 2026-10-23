Mark Zuckerberg se Queda en California; Meta le Ayudará a Pagar Impuesto a Multimillonarios

Mark Zuckerberg pactó con la junta directiva de Meta un esquema que le permitirá enfrentar el impuesto a multimillonarios propuesto en California sin ceder su posición mayoritaria en la empresa que fundó, de acuerdo con documentos regulatorios divulgados esta semana.

La medida se someterá a votación el 3 de noviembre. De aprobarse, impondría un impuesto único de 5% sobre el patrimonio de los californianos con más de mil millones de dólares. Zuckerberg, sexto hombre más rico del mundo según Forbes, con una fortuna estimada en más de 220 mil millones de dólares, enfrentaría una factura superior a 11 mil millones.

Meta anunció el miércoles una nueva clase de acciones sin derecho a voto. Zuckerberg podrá vender una parte de ellas “por cualquier motivo”, incluido el pago de obligaciones derivadas del impuesto. Esas acciones representan 10% de su participación económica total en la compañía, y con este mecanismo seguirá como propietario mayoritario.

El pacto surgió después de que Zuckerberg informara a la junta, el mes pasado, que evaluaba vender su casa en Palo Alto ante la posible entrada en vigor del gravamen. Finalmente, se comprometió a permanecer en California ocho años, salvo que surjan “circunstancias imprevistas importantes” que hagan aconsejable residir en otro lugar.

En sus documentos, Meta argumentó que Zuckerberg, quien cobra un dólar anual como director ejecutivo desde 2013, no recibirá compensación adicional. Según la empresa, de aprobarse el impuesto, él estaría pagando en la práctica por dirigir la compañía mientras vive en el estado, y las nuevas acciones ayudarían a mitigar ese efecto.

La nueva clase de títulos también busca reforzar la capacidad de Meta para captar capital destinado a infraestructura de inteligencia artificial, y se usará además para compensación de empleados y adquisiciones. La directora financiera, Susan Li, dijo en una conferencia sobre resultados que ampliará las herramientas de financiamiento de la empresa y le dará flexibilidad para invertir.

AMP