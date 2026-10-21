Internacional

Juez Ordena a Meta pagar 25,000 MDD a Nuevo México por Engaño a Usuarios de Facebook

El estado acusó a la empresa de Mark Zuckerberg de mentir a los usuarios por el caso de Cambridge Analytica

Meta, propietaria de FacebookFoto: Reuters | Archivo

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Nuevo México gana juicio contra Meta: 25,000 millones de dólares por violar leyes de protección al consumidor. El escándalo de Cambridge Analytica sigue generando consecuencias.

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