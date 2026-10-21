Juez Ordena a Meta pagar 25,000 MDD a Nuevo México por Engaño a Usuarios de Facebook

El juez Francis Mathew dictaminó que Meta debe pagar 25,000 millones de dólares al estado de Nuevo México, Estados Unidos, después de que un jurado determinó que la empresa de Mark Zuckerberg engañó a los usuarios de Facebook en un caso relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica.

En 2021, el fiscal general de Nuevo México había demandado a Meta tras revelarse que Cambridge Analytica, una consultora política británica, había recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros.

Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, sabía que terceros tenían un amplio acceso a los datos personales de los usuarios y toleraba el discurso de ⁠odio u otros contenidos nocivos cuando ello beneficiaba a sus resultados económicos, acusó Nuevo México.

El 25 de septiembre, el jurado determinó que 26 de las 29 declaraciones realizadas por la empresa y sus directivos sobre estas cuestiones eran engañosas. Meta cometió más de 43 millones de infracciones de las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, basándose en el número de usuarios de Facebook o residentes del estado que constituían la audiencia de cada declaración engañosa.

La legislación del estado permite imponer una multa de hasta 5,000 dólares por infracción y establece que la totalidad de los fondos se destine a su sistema educativo, informó Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, tras el veredicto.

En ‌la audiencia del 1 de octubre, Randi McGinn, abogada de Nuevo México, solicitó al juez Mathew que concediera al estado una indemnización de entre 35,000 y 40,000 millones de dólares, argumento que estaría respaldado por las garantías constitucionales estadounidenses sobre el debido proceso y por el veredicto del jurado.

"Este tribunal debería dirigirse a Meta en el único lenguaje que entiende, que es ‌el dinero y el valor de sus acciones", mencionó Randi McGinn.

En los escritos presentados ante el tribunal, Meta pidió al juez Mathew ⁠limitar las sanciones a 3,450 millones de dólares, pues una sanción más alta podría ahuyentar a las empresas del estado.

La compañía argumentó ante el tribunal que las pruebas demostraron que ​Meta no ​vende datos ​de usuarios y ‌que Nuevo México no probó que ​algún consumidor haya sido realmente engañado.

La sanción contra Meta ocurrió dos meses después de que la empresa alcanzó un acuerdo con otros 48 estados, en el que se comprometió a pagar 18,000 millones de dólares para ser eximida de responsabilidad.

Con información de agencias.

RMT