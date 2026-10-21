Accidentes

Dan el Último Adiós a Cuatro Mujeres Fallecidas en Derrumbe de Barda en Veracruz

Familiares, amigos y conocidos acompañaron el cortejo que partió de la colonia Pescadores rumbo al cementerio municipal Los Pinos

Familiares Despiden a Cuatro Mujeres Fallecidas en Derrumbe en el sur de VeracruzFamiliares Despiden a Cuatro Mujeres Fallecidas en Derrumbe en el sur de Veracruz. Foto: N+

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En Villa Allende, cuatro mujeres de una familia fueron sepultadas tras morir en un derrumbe causado por el frente frío 2. La comunidad les da el último adiós en medio de intensas lluvias

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