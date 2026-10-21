Dan el Último Adiós a Cuatro Mujeres Fallecidas en Derrumbe de Barda en Veracruz

En medio de la fuerte e intensa lluvia que se registró en la comunidad de Villa Allende perteneciente a Coatzacoalcos, fueron enterradas las cuatro víctimas del derrumbe tras el colapso de una barda la madrugada ocurrido a inicios de esta semana.

Familiares, amigos y conocidos sepultaron a las cuatro mujeres de una misma familia en el panteón municipal Los Pinos de Villa Allende a: Martha Elena Cortázar Carmona; Eva María Reyes Cortázar, Daniela Paloma Reyes Cortázar y Jade Vergara Cortázar les dieron el último adiós.

El cortejo fúnebre salió de la calle Úrsulo Galván, esquina con Zaragoza, en la colonia Pescadores, para trasladar los restos de las cuatro mujeres al que será su lugar de descanso en el panteón municipal.

Cabe recordar que las cuatro mujeres murieron tras el derrumbe de una barda en la colonia Ejidal debido a los efectos provocados por el frente frío número 2 en el sur de la entidad veracruzana.