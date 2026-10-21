Muere Hombre Arrollado por un Tren Mientras Caminaba sobre las Vías en Puebla

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por un tren cuando caminaba sobre las vías que cruzan la calle Libertad en el municipio de Santa María Coronango en Puebla.

De acuerdo a testigos, la locomotora anunció su pasó con un silbato, sin embargo, la persona que se encontraba caminando en la zona no la escuchó presuntamente porque llevaba audífonos puestos.

A pesar de su intentó por detener su marcha, la unidad pesada lo embistió y su cuerpo quedó bajo las llantas de uno de los vagones.

El cuerpo de emergencias fue notificado sobre este accidente por lo que arribaron a la zona que conecta con Santa Barbara Almoloya cerca del rancho La Pera.

En el lugar realizaron labores de extracción del cuerpo, y lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Familiares del hombre llegaron al sitio y confirmaron su identidad, la cual hasta el momento permanece como reservada.

El tren de gran tamaño permaneció en la zona para que se llevaran acabo las diligencias correspondientes, cabe destacar que los últimos vagones llegaban hasta la colonia Nuevo León en el municipio de Cuautlancingo, lo que provocó afectaciones viales por varios minutos.

Policías municipales Coronango acordonaron la zona mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y la toma de fotografías para adjuntar a la carpeta de investigación correspondiente.

La zona permaneció con un tenso silencio derivado a esta muerte a causa de un accidente, el cual resalta la importancia de evitar caminar sobre las vías del tren y en caso de ser necesario extremar precauciones y no usar audífonos que interfieran con el anuncio de la llegada de una locomotora.

Con información de N+

MCS