Accidentes

Muere Hombre Arrollado por un Tren Mientras Caminaba sobre las Vías en Puebla

Cuerpos de emergencia y familiares de la víctima se movilizaron a la calle Libertad en Santa María Coronango, en donde ocurrió el accidente

Muere hombre embestido por un tren en Coronango, Puebla.Muere hombre arrollado por un tren en Coronango, Puebla. Foto: Facebook PB Comunicación

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Un hombre perdió la vida al ser embestido por un tren en Puebla. Presuntamente caminaba por las vías con audífonos, sin escuchar la advertencia.

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