Empleada de Limpia Pública es Arrollada por Motociclista en Veracruz

Una empleada de limpia pública de Veracruz fue atropellada por un motociclista en la avenida Miguel Alemán a pocos metros de subir el puente, junto al auditorio. El accidente ocurrió en el carril de sur a norte.

La mujer se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en el camellón cuando fue impactada por el joven. Parte del carril estaba señalizado con conos para que los vehículos tomaran su distancia; sin embargo, el motociclista no logró esquivarla ya que según testigos el hombre conducía a exceso de velocidad.

El conductor también resultó con lesiones en un brazo por lo que tuvo que ser atendido. Elementos de tránsito municipal arribaron a la transitada vía de comunicación para acordonar el área y abanderar la circulación vehicular.

Serán autoridades quienes realizarán en deslinde de responsabilidades correspondiente.