Accidentes

Empleada de Limpia Pública es Arrollada por Motociclista en Veracruz

El conductor también resultó lesionado al momento del impacto. Elementos de tránsito acordonaron la vía de comunicación

Mujer es atropellada por motociclista en Veracruz.Mujer es atropellada por motociclista en Veracruz. Foto: N+

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En Veracruz, una empleada de limpia pública fue atropellada mientras trabajaba. El motociclista, que también resultó herido, no pudo evitarla por ir a alta velocidad.

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